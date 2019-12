Kpr. Danuta Dmowska-Andrzejuk ministrem sportu

Z charakterem wojownika

Najbardziej utytułowana polska szpadzistka pierwszy sukces w karierze odniosła w wieku 15 lat – wygrała wówczas zawody Challenge Witt we Wrocławiu. Rok później została mistrzynią Polski juniorek. W 2004 roku wywalczyła swój pierwszy tytuł mistrzyni kraju w kategorii seniorek. Po złoto mistrzostw Polski w rywalizacji indywidualnej sięgała jeszcze pięciokrotnie: w 2006 roku, 2008, 2009, 2011 i 2015.

Największy sukces w karierze odniosła w 2005 roku, kiedy to w Lipsku wywalczyła tytuł mistrzyni świata. Złoty medal dał jej przepustkę do zawodowej służby wojskowej. W październiku zdobyła złoto, a 31 grudnia rozpoczęła zawodową służbę wojskową w Grupie Sportowej Wojsk Lądowych „Warszawa”, usytuowanej przy 3 Batalionie Zabezpieczenia Dowództwa WL. – Danusia była pierwszą sportsmenką, którą powołaliśmy na etat do wojskowych zespołów i grup sportowych. Po niej do wojska trafiła m.in. Sylwia Gruchała – wspomina ppłk rez. Jerzy Świnoga, który jako szef GS WL „Warszawa” był pierwszym przełożonym obecnej minister sportu. Oficer podkreśla, że mistrzyni świata ma charakter wojownika. – Inaczej nie wygrywa się i nie zostaje najlepszym na świecie – przyznaje. Dodaje również, że ta cecha charakteru nie pozwoliła jej zrezygnować z propozycji, którą teraz dostała. – Sportowiec nie może odmówić, bo inaczej poddaje się bez walki. Danusia, jak się za coś bierze, to po to, aby zwyciężać. Wszyscy życzymy jej bardzo dobrze – zaznacza podpułkownik.

Danuta Dmowska-Andrzejuk tytuł mistrzyni świata w 2005 roku zdobyła jako zawodniczka Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia Warszawa i tym samym została nominowana do tytułu sportowca roku w plebiscycie „Polski Zbrojnej” na Najlepszego Sportowca Wojska Polskiego. Czytelnicy „PZ” właśnie jej przyznali najwięcej punktów. Uhonorowali też trenera szpadzistki, Mariusza Kosmana, który został zwycięzcą plebiscytu wśród szkoleniowców.

W wojsku i na planszy

Jako żołnierz zawodowy kpr. Danuta Dmowska-Andrzejuk wielokrotnie reprezentowała siły zbrojne na wojskowych igrzyskach i mistrzostwach świata. W 2011 roku w Rio de Janeiro na V Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych wywalczyła brązowy medal w rywalizacji indywidualnej i srebrny w drużynowej. Natomiast cztery lata później w południowokoreańskim Mungyeong zdobyła z koleżankami brąz w drużynie. Na ostatnich igrzyskach w chińskim Wuhan nie startowała, ponieważ kilkanaście tygodni przed ich otwarciem po raz drugi została mamą. Z kolei w wojskowych mistrzostwach świata dwukrotnie zdobyła brązowy medal w rywalizacji indywidualnej oraz srebro i brąz w drużynowej. Ostatnie medale wywalczyła w grudniu 2018 roku w Nancy, gdzie była trzecia indywidualnie oraz w turnieju drużynowym.

Danuta Dmowska-Andrzejuk jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Wydziału Architektury (kierunek architektura wnętrz) Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Jej mężem jest st. kpr. Robert Andrzejuk, trener szermierczej reprezentacji Wojska Polskiego i kadry narodowej szpadzistów, a przed laty utytułowany szpadzista (drużynowy wicemistrz olimpijski z 2008 roku z Pekinu, brązowy indywidualny medalista mistrzostw świata z 1997 roku i pięciokrotny medalista mistrzostw Europy).

Na czas pełnienia nowej funkcji kpr. Danuta Dmowska-Andrzejuk pozostanie w rezerwie kadrowej ministra obrony narodowej.