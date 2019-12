Żołnierze na medal

Ciężarowcy z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej kończą rok kolejnymi sukcesami sportowymi. Poczwórne złoto dla st. kpr. Drozdowskiego i podwójne dla st. szer. Matusiaka.

Rok 2019 obfitował w liczne sukcesy sportowe szczególnie dla st. kpr. Roberta Drozdowskiego oraz szer. Damiana Matusiaka, którzy trenują wyciskanie sztangi leżąc. W miniony weekend po raz kolejny wystartowali w zawodach, tym razem był to Puchar Świata XPC. Był to wyjątkowy start dla Drozdowskiego, ponieważ przyniósł potrójne złoto. Wyciskając sztangę o wadzę 225 kg zapewnił sobie I miejsce Open Służb Mundurowych, I miejsce w kategorii do 125kg Służb Mundurowych oraz I miejsce w kategorii Masters. Tego dnia wywalczył także srebro w kategorii 125 kg Masters oraz brąz Open Masters. Tydzień wcześniej, z Mistrzostw Europy Wpa również przywiózł złoto w kategorii 140 kg Służb Mundurowych.

Drugim żołnierzem 5 MBOT zdobywającym liczne trofea w wyciskaniu sztangi leżąc jest st. szer. Damian Matusiak, który podczas Pucharu Świata, wyciskając 127,5 kg zapewnił sobie II miejsce na podium w swojej kategorii wagowej. Podczas Mistrzostw Europy, Matusiak dwukrotnie stawał na najwyższym stopniu podium, zdobywając złoto w kategorii wagowej 67,5 kg oraz w kategorii Służb Mundurowych.