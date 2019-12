NATO wzmocni obecność na wschodniej flance

Zakończył się drugi, ostatni dzień szczytu NATO w Wielkiej Brytanii. Wybór miejsca obrad nie był przypadkowy – Londyn był bowiem pierwszą siedzibą NATO, a Wielka Brytania jednym z 12 państw założycielskich Sojuszu. Na jubileuszowe spotkanie przyjechali delegaci ze wszystkich 29 krajów członkowskich oraz aplikującej do NATO Macedonii Północnej. Polskiej delegacji przewodniczył prezydent Andrzej Duda.

Uzgodniliśmy dziś aktualizację planów obronnych dla Polski i państw bałtyckich – powiedział Jens Stoltenberg na zakończenie szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sekretarz generalny dodał, że NATO będzie bardziej obecne na wschodniej flance. Na obrady do Londynu przyjechali przedstawiciele wszystkich państw członkowskich i aplikująca do NATO Macedonia Północna.

Początek szczytu był burzliwy – zaczęło się od mocnych słów francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, który ocenił, że NATO przeżywa obecnie „śmierć mózgu”. Spotkało się to z ostrą odpowiedzią prezydenta Donalda Trumpa. Inną sprawą, znacznie ważniejszą dla Polski, była groźba prezydenta Turcji, że zablokuje natowski plan obrony Polski i krajów bałtyckich przed atakiem Rosji. Recep Tayyip Erdoğan swoje weto ogłosił jeszcze przed szczytem w Londynie. Przywódca Turcji chciał w ten sposób wymusić na Radzie Północnoatlantyckiej, by uznała syryjskich Kurdów za terrorystów. Obecny w Londynie prezydent Andrzej Duda rozmawiał dzisiaj o tym z Erdoganem. W spotkaniu uczestniczyli także przywódcy Litwy, Łotwy i Estonii oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. O tym, że turecki prezydent odstąpił od swojego ultimatum jako pierwsza poinformowała kancelaria litewskiej głowy państwa Gitanasa Nausedy. Niedługo później oficjalny komunikat w tej sprawie wydał Jens Stoltenberg. Szef NATO przyznał, że sojusznicy zgodzili się na zaktualizowanie planu obrony dla Polski i krajów bałtyckich. Na konferencji prasowej poinformował także, że konflikt turecko-kurdyjski nie był tematem dzisiejszych obrad.

Jens Stoltenberg zapewnił, że dla wszystkich członków Sojuszu kolektywna obrona pozostaje żelazną zasadą i deklarują, że będą jej przestrzegać. Poinformował także, że NATO zwiększyło gotowość swoich sił do działania kryzysowego. Chodzi tu o inicjatywę „4x30”, która oznacza, że 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr lotniczych i 30 okrętów ma być gotowych do działania w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Sojusznicy zgodzili się także, by zintensyfikować walkę z terroryzmem i bojownikami ISIS, m.in. przez misje szkoleniowe w Iraku i Afganistanie.

– Przeprowadziliśmy merytoryczną dyskusję na temat Rosji i kontroli zbrojeń. Jesteśmy zaangażowani w działania odstraszające i obronę, ale jednocześnie pozostajemy otwarci na dialog z Rosją – powiedział Stoltenberg. Szef NATO przyznał jednak, że organizacja nie będzie obojętna na rozmieszczenie przez Rosję rakiet średniego zasięgu. Podkreśla to także deklaracja londyńska, w której zapisano: „Jako Sojusz stoimy w obliczu różnych zagrożeń i wyzwań na wszystkich strategicznych kierunkach. Agresywne działania Rosji stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego; terroryzm we wszystkich formach i przejawach pozostaje dla nas wszystkich niezmiennym zagrożeniem. Podmioty państwowe i niepaństwowe naruszają oparty na pryncypiach porządek międzynarodowy. Brak stabilności poza naszymi granicami również przyczynia się do nielegalnej migracji. Stoimy w obliczu zagrożeń cybernetycznych i hybrydowych.”

Podczas konferencji Stoltenberg wspomniał także, że dyskutowano o rosnącym znaczeniu Chin. – Przywódcy zgodzili się, że powinniśmy zachęcić Pekin do udziału w uzgodnieniach dotyczących kontroli zbrojeń – podkreślił szef NATO.

Podczas londyńskiego szczytu sojusznicy zgodzili się, by uznać przestrzeń kosmiczną za piątą sferę operacyjną (obok lądu, powietrza, wody oraz cyberprzestrzeni).

Środowe posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej odbyło się w Watford nieopodal Londynu. Otwierając obrady, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przyznał, że NATO jest gotowe do obrony terytorium krajów członkowskich, ale zaznaczył, że pokój nie jest dany raz na zawsze. – Żyjemy w pokoju, bo zgodnie z zasadą sojuszu, póki jesteśmy razem nikt nie ma szans, by nas pokonać, więc nikt nie zaczyna wojny – powiedział Johnson. – Mottem NATO mogą być słowa: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – zapewnił Brytyjczyk. Sekretarz generalny NATO, przyznał natomiast, że założona 70 lat temu organizacja odniosła ogromny sukces. Podkreślił, że w ostatnich latach Sojusz zwiększył zdolności obronne, jest aktywny w walce z terroryzmem, a kraje członkowskie przeznaczają coraz więcej środków na obronność. Za przykład podał Kanadę oraz Europę, które w ciągu kilku lat zwiększyły finansowanie obronności o 130 mln dolarów. – Wydatki na obronność w państwach członkowskich, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych, rosły nieustannie w ciągu ostatnich pięciu lat; ponad 130 miliardów dolarów więcej inwestuje się obecnie w obronę. Zgodnie z naszym zobowiązaniem zapisanym w art. 3 Traktatu Waszyngtońskiego nadal wzmacniamy naszą indywidualną i zbiorową zdolność do przeciwstawiania się wszelkim formom ataków. Robimy duże postępy. Musimy i zrobimy więcej – napisano w deklaracji londyńskiej.

Dwudniowe obrady podsumował również prezydent Andrzej Duda. – Londyński szczyt był sukcesem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeśli chodzi o polskie sprawy w Sojuszu i bezpieczeństwo naszej części Europy, szczyt jest też zwycięstwem Polski – mówił prezydent Andrzej Duda.

Polska delegacja została zaproszona przez prezydenta Donalda Trumpa do udziału w spotkaniu liderów państw natowskich, które przeznaczają 2 proc. PKB na obronność. Ponadto prezydenci Polski i Francji rozmawiali o współpracy obronnej obu państw oraz współpracy w ramach NATO.

Kolejny szczyt sojuszu odbędzie się w 2021 roku.