Terytorialsi oferują pomoc samorządom

3 grudnia br. w Zegrzu Południowym w ramach projektu PARASOL eksperci z zakresu zarządzania kryzysowego i przedstawicieli administracji samorządowej spotkali się z żołnierzami 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jest to czwarta edycja PARASOLA na terenie odpowiedzialności 5MBOT, a piąta na terenie Mazowsza.

Jednodniowe warsztaty, tym razem zostały zorganizowane dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na co dzień odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terenie rejonu odpowiedzialności 54 batalionu 5 Brygady, czyli w powiecie legionowskim i wołomińskim oraz siedmiu dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. Miały one na celu przygotować samorządy oraz służby i instytucje im podległe, do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, by skutecznie wykorzystywać potencjał wojska. W warsztatach wzięli udział m.in. starostowie, wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele WKU, Policji, Straży Pożarnej.

Spotkanie odbyło się z podziałem na dwa moduły, pierwszy – teoretyczny, podczas którego przedstawiciele 5 MBOT zapoznali zgromadzonych z możliwościami Terytorialsów w zakresie wsparcia władz jak i pozostałych służb mundurowych w działaniach kryzysowych.