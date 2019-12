Trwa szkolenie nowych kandydatów do WOT

Ponad 70 osób postanowiło jeszcze przed końcem roku zmienić swoje życie i zostać żołnierzem 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szkolenie podstawowe tym razem odbywa się w śremskim batalionie.

Dokładnie 75 rekrutów zdecydowało się, by włożyć mundur jeszcze przed końcem roku i w 2020 rok wejść już jako pełnoprawny żołnierz OT. Rekruci stawili się przed bramą 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach pełni zapału i ciekawi tego, co ich czeka podczas „szesnastki” (szesnastodniowe szkolenie podstawowe). Pierwszy dzień to metamorfoza kandydatów. Bramę jednostki przekraczają jako cywile, jednak chwilę później wkładają mundur i od tego momentu to jedyny słuszny ubiór, aż do przysięgi. Z wojskowego magazynu kandydaci pobierają również strój sportowy i podstawowe elementy żołnierskiego wyposażenia (karimata, hełm, śpiwór, plecak piechoty). Tego dnia instruktorzy z 12 WBOT sprawdzali również, w jakiej formie rekruci przekraczają próg jednostki. Każdy rekrut musiał przystąpić do egzaminu z wychowania fizycznego.

Przyszli żołnierze zasilą bataliony lekkiej piechoty w Śremie oraz w Lesznie, zanim jednak to nastąpi, muszą odbyć szkolenie podstawowe. Dla większości z przyszłych żołnierzy to duże wyzwanie. Od teraz będą wstawać piątej rano. Czeka ich poranny rozruch fizyczny, śniadanie i szkolenie bojowe. Każdy dzień to kilkanaście godzin intensywnego treningu. Przyszli terytorialsi będą uczyć się przede wszystkim bezpiecznego i efektywnego posługiwania bronią, taktyki, topografii i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ostatniego dnia czeka ich egzamin sprawdzający stopień wyszkolenia rekrutów czyli tzw. „pętla taktyczna”. Egzamin rozpoczyna się o świcie, i trwa blisko 20h.