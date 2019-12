Serce z Warszawy do Gdańska

W niedzielę rano załoga samolotu transportowego M28B Bryza z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej przetransportowała personel medyczny z sercem do przeszczepu. Na organ oczekiwał pacjent Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

W sobotni wieczór do Dyżurnej Służby operacyjnej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej wpłynęło zapytanie o możliwość przeprowadzenia kolejnego transportu medycznego organów przeznaczonych do przeszczepu. Zgodnie z przyjętą procedurą do zadania wytypowano samolot transportowy M28B Bryza z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego z Gdyni-Babich Dołów, wraz z załogą dowodzoną przez kpt. pil. Tomasza Kawulę. W godzinach porannych, w niedzielę (1.12), na lotnisko macierzyste 43BLotM przybył zespół lekarzy i o godz. 7.26 samolot wystartował do lotniska Okęcie. Tam ekipa medyczna udała się do jednego z warszawskich szpitali, gdzie dokonała pobrania narządu. Start w drogę powrotną w kierunku Trójmiasta nastąpił o 11.18 i w celu skrócenia procedury załoga lądowała na lotnisku w Gdańsku, o godzinie 12.29. Lekarze, wraz z bezcennym ładunkiem udali się do oczekującego pacjenta, a lotnicy morscy zakończyli akcję o 12.40, lądowaniem na macierzystym lotnisku w Babich Dołach.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej uczestniczy w "Akcji Serce" od 2007 roku. W tym roku załoga z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała takie zadanie już po raz ósmy. W akcjach transportu zespołów medycznych z organami do przeszczepu, w ramach zorganizowanego systemu „Akcji Serce” uczestniczą załogi samolotów transportowo-desantowych M28B Bryza.