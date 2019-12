Kolejne zaprzysiężenia żołnierzy WOT

- Wśród Was są ludzie w różnym wieku, o różnym doświadczeniu i profesji. Wszystkim Wam przyświecał jednak jeden wspólny, szlachetny cel - służba Ojczyźnie i lokalnej społeczności. (...) Życzę Wam, by dzisiejsza duma z żołnierskiego munduru niezmiennie towarzyszyła Wam w dalszej drodze, a przysłowiowe żołnierskie szczęście sprzyjało w osiąganiu zamierzonych celów - napisał w liście do uczestników przysięgi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Po raz szósty w tym roku słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedzieli podlascy Terytorialsi. 30 listopada w Goniądzu odbyło się ostatnie w tym roku zaprzysiężenie żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady OT. Uroczystość odbyła się na Placu 11 Listopada. Była to druga przysięga składana przez żołnierzy brygady na sztandar nadany we wrześniu przez Prezydenta RP. Zaprzysiężonych zostało 60 Terytorialsów.

Do ochotników zwrócił się dowódca brygady płk Sławomir Kocanowski: - To właśnie wtedy, gdy moi żołnierze ćwiczą w swoich małych Ojczyznach, mogą zrozumieć misję naszej formacji. Wiem jak wiele determinacji i siły woli włożyliście w szkolenie podstawowe. Jestem z Was dumny i życzę Wam, by to zaangażowanie nie gasło.

Mieszkańcy i przybyli goście mieli szansę zapoznania się ze sprzętem i wyposażeniem używanym przez żołnierzy WOT oraz mogli spróbować wojskowej grochówki.

Uroczystość w Goniądzu była jedną z sześciu przysiąg żołnierzy WOT jakie w ten weekend odbywały się na terenie całego kraju. W sumie w ostatnią sobotę i niedzielę zaprzysiężonych zostało pół tysiąca żołnierzy WOT. Uroczystości odbyły się w Słupsku, Zgierzu, Leżajsku, Giżycku i podkrakowskiej Rząsce.

Przynależność do WOT to nie obowiązek - to styl życia, na który decyduje się coraz większa liczba Polaków. Nim jednak na dobre rozpoczną oni szkolenia wojskowe, najpierw czeka ich wyjątkowe wydarzenie – przysięga wojskowa.

Przysięga na wojskowy sztandar to najważniejsza chwila w życiu każdego żołnierza. Po wypowiedzeniu słów roty przysięgi wojskowej w obecności sztandaru, biorą oni na siebie najwyższe zobowiązanie wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego.

Tekst: ppłk Marek Pietrzak