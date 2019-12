Dołącz do zawodowców

Oferta służby zawodowej adresowana jest do osób, które mają za sobą służbę wojskową. To np. rezerwiści po służbie zasadniczej i przygotowawczej, a także byli żołnierze zawodowi. Niektóre stanowiska mogą też objąć służący żołnierze, którzy chcieliby zmienić miejsce służby.

Chcesz zostać żołnierzem zawodowym? Jeszcze do końca roku masz czas, by zgłosić się na kwalifikacje do jednej z jednostek wojskowych w całym kraju. W grudniu nabór na wolne stanowiska będą prowadziły m.in. 6 Batalion Powietrznodesantowy w Gliwicach, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku i 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej.

5 grudnia nabór na stanowiska szeregowych zawodowych będą prowadzili przedstawiciele 16 Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie. Tu poszukiwani są kandydaci na stanowiska w specjalnościach: mechaników pojazdów kołowych, oraz do obsługi: sprzętu inżynieryjnego, spycharki gąsiennicowej, spycharko-ładowarki i sprężarki. Jednostka oferuje też stanowiska kierowców z kategorią prawa jazdy C+E.

Dzień później, 6 grudnia kwalifikacje odbędą się w 7 Batalionie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, a 4 i 11 grudnia można się zgłosić do 6 Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach. Kandydatom do służby jednostka oferuje stanowiska m. in. celowniczych, radiotelefonisty, strzelców, saperów, kierowców, elektromechaników oraz ratowników. Wolne są także etaty dowódców plutonów oraz dowódcy obsługi urządzenia treningowego. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 261-111-726.

10 grudnia odbędzie się nabór na wolne stanowiska w 16 Batalionie Powietrznodesantowym w Krakowie. Tu poszukiwani są przede wszystkim kandydaci do służby w korpusie szeregowych zawodowych. Ze względu na specyfikę jednostki, oferta służby jest adresowana głównie do osób młodych, aktywnych fizycznie, które czynnie uprawiają sporty przydatne w wojsku: narciarstwo, wspinaczkę wysokogórską, nurkowanie, walka wręcz czy spadochroniarstwo. Podczas rekrutacji preferowani będą kandydaci znający język angielski, mający ukończone kursy ratownika medycznego, płetwonurka czy spadochronowy. Informacje o wolnych stanowiskach można uzyskać pod nr tel. 261-134-551.

3 i 17 grudnia kwalifikacje odbędą się w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. Przedstawiciele jednostki czekają na kandydatów, którzy mają za sobą zasadniczą służbę wojskową lub zaliczoną służbę przygotowawczą. Spotkanie kwalifikacyjne w jednostce, połączone z egzaminem z wf rozpocznie się o godzinie ósmej. Więcej informacji dotyczących prowadzonych kwalifikacji można uzyskać w sekcji personalnej Brygady pod nr. tel. 261-315-006, 261-315-273.

9 grudnia na kandydatów do służby będzie czekali przedstawiciele 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Jednostka będzie prowadziła nabór na stanowiska służbowe w korpusach: oficerskim, podoficerskim i szeregowych zawodowych. W przypadku tych ostatnich wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C+E, a także udokumentowane posiadanie znajomości języka angielskiego. Postępowanie kwalifikacyjne obejmie: rozmowę indywidualną, sprawdzian ze znajomości regulaminów SZ RP (ogólny i musztry), analizę dokumentów personalnych oraz sprawdzian z wychowania fizycznego. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 261-554-642, 261-554-587.

12 grudnia kwalifikacje na stanowiska oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych będą prowadzone w 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Szczegółowe dane na temat wolnych stanowisk można uzyskać pod nr tel. 261-171-306, 261-171-309. Cyklicznie można też zgłaszać się do innych jednostek na terenie całego kraju. We wtorki kwalifikacje prowadzi 17 Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu. Do korpusu szeregowych poszukiwani są kandydaci na stanowiska m.in.: kierowcy z prawem jazdy kategorii A, C, C+E, elektromechanika, kierowcy kołowego transportera opancerzonego, młodszego odkażacza, zwiadowcy, strzelca, mechanika i działonowego–operatora. Wolne są także stanowiska dla podoficerów. To np. dowódca wozu dowodzenia, instruktor, technik pododdziału, a także podoficerowie sztabowi do sekcji logistyki oraz operacyjnej. Oficerowie z kolei mogą aplikować na wolne stanowiska w specjalnościach: pancerno–zmechanizowanej, eksploatacji systemów łączności, rozpoznania ogólnego i ogólno logistycznej. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: 261-674-265, 261-674.

W każdą środę nabór do korpusu szeregowych zawodowych prowadzi 11 Pułk Artylerii w Węgorzewie. Kandydatom oferowane są stanowiska: strzelców, kierowców kategorii B, C, C+E, mechaników, elektromechaników celowniczych.

Tego samego dnia można się też zgłaszać do 5 Pułku Artylerii w Sulechowie. Tu, poza kierowcami kategorii B i C poszukiwani są strzelcy-radiotelefoniści, kierowcy kołowego transportera opancerzonego-mechanicy, monterzy, mechanicy-spawacze, operatorzy spycharki gąsienicowej. W przypadku korpusu podoficerskiego można aplikować na stanowiska: technika warsztatu, dowódcy grupy ewakuacji medycznej – ratownika medycznego, dowódcy drużyny – magazyniera, podoficera sztabowego czy dowódcy obsługi-starszego operatora. Na oficerów czekają z kolei stanowiska m.in. dowódcy plutonu, szefa sekcji oficera-tłumacza.

Co czwartek kwalifikacje prowadzi 11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu. W przypadku szeregowych zawodowych poszukiwani są przede wszystkim kierowcy kategorii C. Jednostka oferuje też stanowiska dla podoficerów (dowódca obsługi, starszy operator, technik warsztatu, pielęgniarka, ratownik medyczny, dowódca aparatowni, technik kompanii, dowódca drużyny remontowej) oraz oficerów. Ci ostatni mogą aplikować na etaty m.in. dowódcy plutonu, dowódcy ośrodka analizy skażeń, szefa służby zdrowia.

Jakie warunki trzeba spełniać, by wstąpić w szeregi korpusu szeregowych zawodowych? Poza odbytą już służbą (zasadniczą, przygotowawczą lub zawodową) wymagane jest wykształcenie co najmniej gimnazjalne, niekaralność i polskie obywatelstwo. Szansę na dostanie się zwiększają dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje i znajomość języków obcych. Konieczne jest także dobre zdrowie i kondycja fizyczna. Jednym z elementów rekrutacji jest bowiem egzamin z wf.