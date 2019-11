Sojusznicza współpraca terytorialsów

Jaką rolę pełnią formacje terytorialne w strategii obronnej Europy i USA? Jak zachęcić kandydatów do służby? – to tylko niektóre z tematów międzynarodowej debaty poświęconej wojskom obrony terytorialnej, która odbywa się w Polsce. – Takie spotkania są bardzo potrzebne. Cieszy mnie, że sojusznicza współpraca układa się tak dobrze – mówił minister Mariusz Błaszczak.

Europejska Inicjatywa Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej to forum, które ma umożliwiać przedstawicielom różnych państw wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem OT. Po raz pierwszy debata została zorganizowana w ubiegłym roku. W tym roku do Polski przyjechali dowódcy i starsi podoficerowie dowództw z: Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, Szwecji, Szwajcarii, Finlandii, Norwegii, Węgier, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA oraz Gruzji. Dziś w Zegrzu, gdzie mieści się dowództwo polskich wojsk obrony terytorialnej z uczestnikami debaty spotkał się Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

– Wojska obrony terytorialnej to najmłodszy rodzaj sił zbrojnych, mimo tego rozwijają się bardzo dynamicznie. Obecnie w ich szeregach służy 23 tysiące żołnierzy. Bardzo się z tego cieszę – mówił. Szef MON podkreślił także, że terytorialsi to osoby, które poświęcają swój wolny czas, aby służyć Polsce i to zadanie realizują celująco. Sprawdzili się – przekonywał minister Błaszczak – pomagając mieszkańcom regionów dotkniętych klęskami żywiołowymi, takimi jak podtopienia czy huragany. Przypomniał, że terytorialsi często współpracują z sojusznikami, na przykład podczas międzynarodowych ćwiczeń, dzięki czemu podnoszą swoje kwalifikacje. – Takie spotkania jak dziś, są bardzo potrzebne. Jestem zadowolony, że międzynarodowa współpraca WOT układa się tak dobrze – zaznaczył minister Błaszczak.