Artylerzyści rozpoczęli szkolenie

Po przemieszczeniu marszem kołowym do ośrodka szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia pododdziały 23 Pułku Artylerii rozpoczęły szkolenie poligonowe w toruńskiej Alma Mater.

W szkoleniu biorą udział żołnierze pododdziałów artylerii samobieżnej i rakietowej, łączności i rozpoznania, logistycznych oraz żołnierze rezerwy, którzy w ramach krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych doskonalić będą umiejętności w składzie macierzystych pododdziałów. Blisko dwutygodniowe szkolenie realizowane jest w ramach zgrupowania poligonowego pododdziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych, w którym oprócz bolesławieckich artylerzystów biorą udział żołnierze 5 i 11 Pułku Artylerii.

Etap przemieszczenia do ośrodka szkolenia poligonowego realizowano od godzin porannych 17 listopada. Po szczegółowych instruktażach zwarte kolumny pojazdów przemieściły się po drogach publicznych do miejsca szkolenia, gdzie osiągnęły gotowość do wykonania zaplanowanych zadań. A będzie ich sporo.