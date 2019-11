Terytorialność to fundament naszej formacji

Terytorialność wpisana w nazwę naszego rodzaju sił zbrojnych ma dla nas wymiar szczególny. To nie tylko obszar na mapie czy odległość z domu do pracy. W WOT rozumiemy to jako przynależność do regionu i zamieszkującej go społeczności, z której się wywodzimy, które znamy jak własną kieszeń.

Terytorialność dla żołnierzy 8K-PBOT oznacza gotowość do obrony i wspierania rodzin, bliskich i sąsiadów – stąd wprost wywodzi się misja formacji: „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. Żołnierze formacji mają świadomość tego, że w ten sposób wnoszą wkład w kształtowanie bezpiecznej przyszłości Polski.

Ten weekend był dla żołnierzy 8K-PBOT kolejnym szkoleniowo bardzo dynamicznym czasem. W Aleksandrowie Kujawskim i w okolicach Grudziądza szkoliło się ponad 150 terytorialsów poza miejscem, gdzie na co dzień stacjonują żołnierze. Ich główne działania polegały na rozpoznaniu terenu oraz ochrony i obrony infrastruktury krytycznej typu szpital miejski, szkoła podstawowa, czy oczyszczalnia ścieków. Kolejne takie szkolenia odbędą się już za kilka tygodni w innych miastach województwa kujawsko-pomorskiego.