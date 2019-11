Ostatnie powołania do Mazowieckiej Brygady OT

Grudniowe powołanie zakończy nabór ochotników do 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego w tym roku. We wszystkich Wojskowych Komendach Uzupełnień na Mazowszu można zgłaszać się, aby rozpocząć procedurę wstąpienia w szeregi mazowieckich terytorialsów. Chętni do aktywnego spędzenia czasu w szeregach brygady rozpoczną szkolenie już w grudniu.

Kolejne szkolenie podstawowe na Mazowszu rozpocznie się 7 grudnia 2019 r. i potrwa do 22 grudnia br. Czasu na zgłoszenie jest już w zasadzie niewiele. Kandydaci przed rozpoczęciem szkolenia w pododdziałach Brygady będą kierowani przez WKU na badania psychologiczne i do wojskowych komisji lekarskich. Dzięki szybkiemu działaniu kandydaci bezkolizyjnie odbędą 16-to dniowe szkolenie podstawowe, które zostanie zakończone uroczystą przysięgą wojskową.

Grudniowe powołanie jest ukłonem w stronę ochotników, którzy chcą stać się żołnierzami jeszcze przed zakończeniem 2019 r., ale również do tych, którzy mieli kontakt z wojskiem i są żołnierzami rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, przeszkoleniu wojskowym, a także dla byłych żołnierzy zawodowych.