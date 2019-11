Morawiecki: harmonizujmy działania UE i NATO

Potrzebujemy odważnej Polski i odważnej wizji Polski, musimy dalej pracować na naszą pozycją w globalnej sieci nowoczesnych gospodarek, walutą takiej gospodarki są talent, wiedza, innowacje, regulacje, skuteczność i sprawczość – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas exposé, które wygłosił dziś w Sejmie. Po południu posłowie będą głosować nad wotum zaufania dla jego rządu.

Przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego trwało ponad godzinę. Szef nowo powołanego rządu mówił o obecnej sytuacji Polski oraz o roli, jaką może odegrać w przyszłości. – Dzisiaj złapaliśmy w żagle wiatr historii, w ostatnich latach przebiliśmy rozwojowy szklany sufit. Poziom rozwoju dochodu Polaków w relacji do najwyżej rozwiniętych gospodarek świata jest najwyższy od rozpoczęcia transformacji, a zarazem najwyższy w polskiej historii – mówił Morawiecki.

W kwestii obronności Morawiecki zwrócił uwagę przede wszystkim na rolę sojuszów oraz roli, jaka może w nich odegrać Polska. – Stany Zjednoczone, nasz sojusznik, podjęły decyzję o ponad 10-krotnym zwiększeniu kontyngentu USA w Polsce. Stajemy się bezpieczniejsi z dnia na dzień. Mamy szansę łączyć zachód ze wschodem, północ z południem Europy. To łączenie to nasz cel – podkreślił Mateusz Morawiecki. Mówił również o ostatnich latach w kontekście bezpieczeństwa Polski. – Realizacja podjętych podczas warszawskiego szczytu NATO postanowień, obecność żołnierzy armii sojuszniczych oraz pododdziałów armii amerykańskiej w Polsce, rozbudowa infrastruktury wojskowej stała się wyraźnym przykładem na to, że Polska może liczyć na wsparcie sojuszników – mówił szef rządu. Według niego jesteśmy krajem, który ma szansę odegrać rolę łączenia dążeń NATO i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa. – Dążymy teraz do jak najdalej idącej harmonizacji działań NATO i Unii – mówił Morawiecki. – Z tą intencją wspieraliśmy pracę nad warszawską deklaracją współpracy Unii i Sojuszu. Z tym zamiarem przystąpiliśmy do stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności – dodał. Szef rządu miał na myśli „deklarację warszawską” podpisaną na Zamku Królewskim w maju tego roku, gdy Polska obchodziła 15-lecie przystąpienia do UE, oraz niedawny sukces Polski, kiedy po raz pierwszy nasz kraj został liderem projektu PESCO.