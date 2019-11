Pomorscy terytorialsi rosną w siłę

Następnie wszyscy żołnierze, którzy ukończą tzw. "szesnastkę", dostąpią zaszczytu wypowiedzenia słowa roty przysięgi wojskowej, po czym oficjalnie zostaną żołnierzami Wojska Polskiego. Należy zaznaczyć, że ukończenie 16-dniowych ćwiczeń nie kończy etapu szkleń żołnierzy WOT. Jest to jedynie preludium i przepustką do dalszego szkolenia terytorialsów. Po złożeniu przysięgi nowych terytorialsów czeka bowiem trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych, prowadzonych najczęściej w systemie weekendowym. Dodatkowo raz w roku każdy żołnierz OT będzie brał udział w poligonowych szkoleniach zintegrowanych. W ciągu trzech lat żołnierze OT będą szkolić się minimum 124 dni, po 12 godzin dziennie.

Rekrutacja do 7 PBOT nadal trwa. Chętni do pełnienia służby w WOT mogą zgłosić się do Wojskowych Komend Uzupełnień, gdzie można złożyć wniosek oraz uzyskać informacje o kolejnych etapach rekrutacji. Przystąpić do WOT także przez platformę ePUAP.

Tekst: Maciej Szalbierz