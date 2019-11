Pożegnanie żołnierzy XLI zmiany PKW KFOR

15 listopada w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy wyjeżdżających na misję w składzie XLI zmiany PKW KFOR.

Kontyngent wystawia 7 Batalion ze składu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. W przemówieniu kierowanym do wyjeżdżających dowódca 25BKPow generał brygady Adam MARCZAK, podkreślił trud jaki włożyli w przygotowanie do wyjazdu, a także pogratulował wysokich wyników uzyskanych w trakcie certyfikacji „Życzę Wam bezpiecznego wykonywania trudnych zadań, które będą wymagały skrupulatnego planowania, dbałości o wszystkie szczegóły, okazania profesjonalizmu i zaangażowania z Waszej strony …zrealizujcie postawione przed Wami zadania, bezpiecznie i w komplecie wróćcie do domu...”

Po odczytaniu rozkazu o skierowaniu XLI zmiany PKW w rejon misji wojskowej został podpisany protokół o przekazaniu zmiany w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego RSZ. Protokół podpisał przedstawiciel Dowództwa Generalnego RSZ, szef Oddziału Szkolenia, zastępca szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych płk Adam GRELA, a w imieniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych – szef Zarządu Operacyjnego płk Marcin FITAS.