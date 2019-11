Pierścień Pamiątkowy 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Boki Pierścienia Pamiątkowego są grawerowane, stylizowane ornamentem, w którym umieszczono motyw „historyczny” i motyw „teraźniejszy” związany z 10 Brygadą Kawalerii Pancernej. Wewnątrz Pierścienia Pamiątkowego znajduje się grawerowany numer kolejny pierścienia, tj.: oznaczenie pierścienia nadające mu unikalny charakter i przypisujące do konkretnego właściciela.

Pierścień Pamiątkowy 10Brygady Kawalerii Pancernej ma formę sygnetu w kształcie owalnym, który jest wykonany w całości ze srebra próby AG 925 Stealh z częściowo pozłacanymi elementami. Na tarczy sygnetu znajduje się „oznaka rozpoznawcza 10 Brygady Kawalerii Pancernej”, a wokół niej dodatkowo dodano hasło: „HONOR, OJCZYZNA, SZACUNEK, TRADYCJA", co przekłada się na wartości praktykowane przez oficera, podoficera, szeregowego i pracownika, którzy służą/służyli i pracują/pracowali w 10Brygadzie Kawalerii Pancernej, w szczególności: „CZYNY ZA SŁOWAMI”.

W ubiegłym tygodniu, na uroczystej zbiórce z okazji Święta Niepodległości, Pierścieniem Pamiątkowym zostali uhonorowani wybrani żołnierze 10Brygady Kawalerii Pancernej, za umacnianie w codziennej służbie zasad: „HONORU, UCZCIWOŚCI, SZACUNKU I GODNOŚCI”, co przekłada się na wartości praktykowane przez tych żołnierzy, którzy służą wiernie 10Brygadzie Kawalerii Pancernej i Ojczyźnie, a kiedy działają, to ich czyny są odzwierciedleniem ich deklaracji i odpowiadają naszym wartościom, tj.: „Polska przede wszystkim. Nie ma większej wartości w życiu niż Polska, jako kraj, ludzie i terytorium”. We wszystkich naszych myślach i decyzjach. Ona zawsze będzie stanowiła kryterium pierwszego wyboru, w szczególności: Czyny za słowami.

Również w ubiegłym tygodniu Mąż Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych 10BKPanc- mjr Adam Koronkiewicz przekazał na ręce Dowódcy 10Brygady Kawalerii Pancernej do Sali Tradycji Brygady według odrębnej procedury Pierścień Pamiątkowy 10Brygady Kawalerii Pancernej z numerem: „0000”, w rozmiarze „29”- wygrawerowany na pamiątkę 29. Pułku Piechoty, z którego Pancerna Brygada się wywodzi.

Tekst: mjr Adam Koronkiewicz, kpt. Monika Wywiórka