Odsłonięcie pomnika gen. Dąbrowskiego w Jedlni

Ostatnim elementem uroczystości przy Skwerze króla Jagiełły, było odsłonięcie monumentu składającego się z cokołu z szarego granitu, na którym znajduje się granitowa tablicą koloru czarnego z napisem „W 210. ROCZNICĘ POBYTU GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W JEDLNI W DNIACH 2-3 LIPCA 1809 ROKU. PAMIĘCI WIELKIEGO RODAKA MIESZKAŃCY PARAFII ŚW. MIKOŁAJA W JEDLNI A.D. 2019 ROKU”. Ponadto, na tej tablicy została wygrawerowana pięciolinia z nutami czterech pierwszych taktów i słowami Mazurka Dąbrowskiego autorstwa gen. Józefa Wybickiego, a także wizerunek rewersu medalu z popiersiem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego zaprojektowanego przez Jana Wysockiego i ufundowanego przez prawnuka gen. Dąbrowskiego, hr. Henryk Mańkowski i wyemitowanego w 100 rocznicę śmierci gen. Dąbrowskiego (w 1918 r.) przez Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie, którego ówczesnym prezesem był hrabia Mańkowski. Natomiast, autorami projektu monumentu i jego fundatorami są ksiądz kan. Janusz Smerda proboszcz Parafii w Jedlni oraz Wojciech Pestka prezes Stowarzyszenia Jedlnia.

Warto w tym miejscu również dodać, iż odsłonięcie wspomnianego monumentu było już trzecią w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy uroczystością w Jedlni upamiętniającą gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Pierwszą, nieprzypadkową, była Msza św. w intencji gen. Dąbrowskiego odprawiona w Jedlni na prośbę kielczanina Adama W. Goryckiego w dniu 6 czerwca 2018 r. z okazji przypadającej owego dnia 200 rocznicy śmierci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Drugą zaś, był zorganizowany w dniach 22-23 czerwca 2019 r. Festyn Historyczny „Przeciw niepamięci” poświęcony 210 rocznicy stacjonowania gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Jedlni, podczas którego Gorycki wygłosił prelekcję na temat gen. Dąbrowskiego i podczas którego można było otrzymać okolicznościowy folder autorstwa Goryckiego z opisem wydarzeń wojennych w 1809 roku. Jak zatem widać, czczenie Wielkiego Polskiego Bohatera Narodowego, jakim był gen. Jan Henryk Dąbrowski, stało się w Jedlni prawdziwą tradycją.

Poza tym, wartym podkreślenia jest również fakt, iż monument odsłonięty w Jedlni należy w Polsce do rzadkości, albowiem gen. Jan Henryk Dąbrowski jest powszechnie zapomniany i mało gdzie można znaleźć tablice pamiątkowe, lub monumenty ku Jego czci. Przykładem może być Warszawa, czy Kraków, w których próżno szukać pomników gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Niewiele lepiej jest również na ziemiach leżących pomiędzy tymi miastami, na których do tej pory znajdował się zaledwie jeden monument, tj. pamiątkowy kamień w Drzewicy (pow. opoczyński, woj. łódzkie) upamiętniający stacjonowanie gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w tej miejscowości podczas Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 roku. Zatem, w kolejności chronologicznej, monument odsłonięty w Jedlni jest drugim wzniesionym pomiędzy Warszawą, a Krakowem dla uczczenia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, a co równie ważne, jest pierwszym w skali całego kraju, który upamiętnia któregokolwiek z naszych wybitnych Dowódców, którzy dowodzili Wojskami Polskimi Księstwa Warszawskiego podczas wojny polsko-austriackiej w 1809 r. i wobec których Małopolanie mają wieczysty dług wdzięczności, bo podczas tej wojny wyzwolili spod okupacji austriackiej niemal całą Małopolskę z Lublinem, Sandomierzem, Jedlnią, Radomiem, Kielcami i Krakowem włącznie, a także, tę wojnę wygrali i dzięki temu Małopolska została przyłączona do Księstwa Warszawskiego i piękna tradycja napoleońska stała się również tradycją regionu małopolskiego.

Dlatego cała Małopolska z Krakowem na czele (jak i cała Polska z Warszawą na czele) powinna czerpać z pięknego przykładu, jaki dał nam ksiądz kan. Janusz Smerda i prezes Stowarzyszenia Jedlnia Wojciech Pestka fundując bezinteresownie i w porywie serca monument ku czci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego z okazji 210. rocznicy stacjonowania w malutkiej wiosce Jedlnia pod Radomiem.

Tekst: Adam W. Gorycki