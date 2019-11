Ferie to dobry czas na rozpoczęcie przygody z wojskiem

Jesteś uczniem lub studentem? Chcesz zostać żołnierzem Wojska Polskiego, a jednocześnie nie chcesz rezygnować z dotychczasowych aktywności? Rozwiązaniem dla Ciebie jest służba w Wojskach Obrony Terytorialnej!

W Wojskach Obrony Terytorialnej po raz kolejny rozpoczynamy projekt „Ferie z WOT”. Skierowany jest on do młodych osób, które uczą się lub studiują. W czasie zimowej przerwy w nauce oferujemy szkolenie podstawowe zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.

- Obserwujemy wzmożone zainteresowanie służbą w naszej formacji wśród młodych ludzi. Co trzeci nasz żołnierz ma mniej niż 25 lat. Szczególną grupą są uczniowie i studenci. Ich zainteresowanie wstąpieniem do WOT szczególnie widać podczas zimowej i letniej przerwy w nauce. Przygotowanie rozwiązania systemowego, które umożliwiło im udział w szkoleniach było dla nas jednym z priorytetów. Projekty „Ferie z WOT” oraz „Wakacje z WOT” spełniły swoją rolę i doprowadziły do sytuacji, w której młodzi ludzie mogą służyć Ojczyźnie bez uszczerbku w nauce. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że projekt jest potrzebny i z pewnością będzie kontynuowany w kolejnych latach - mówi dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła.