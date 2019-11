Zegrzyńscy łącznościowcy strzelają już z GROT-a

Pierwsze karabinki GROT C16 FB-M1 trafiły do żołnierzy wojska polskiego dokładnie dwa lata temu. Obecnie w siłach zbrojnych jest już ponad 28 tys. karabinków z Radomia. W jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej jest ich ponad 24 tys. Blisko 4 tys. egzemplarzy tej broni weszło na wyposażenie akademii wojskowych, centrów szkolenia oraz jednostek wojsk operacyjnych. 30 września br. podpisano aneksy do umów na dodatkowe zakupy karabinków GROT. Na tej podstawie do wojska w latach 2019-22 trafi dodatkowe 18 tys. karabinków. Dostawy w roku 2019 zostały zwiększone o 4 tys. w stosunku do wcześniej planowanych. Gestorem karabinków MSBS GROT jest dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Tekst: ppłk Marek Pietrzak