Wyzwania polskiej fotoniki

- To obecnie jest nasze najważniejsze wyzwanie, abyśmy właściwie zdefiniowali narodową specjalizację. Lepiej jest bowiem być monopolistą w ciekawej niszy niż konkurować na bezwzględnych rynkach, w systemach, w których wiadomo, że nie będziemy wiedli prymu, gdyż są inni, mający większe środki na prowadzenie badań i wsparcie ośrodków naukowych – tłumaczył dr Mariusz Andrzejczak, dyrektor ds. rozwoju PCO S.A. Jednocześnie podkreślił, że nie jesteśmy skazani na technologie mniej zaawansowane czy mniej ważne, gdyż polska fotonika ma ogromny potencjał i możliwości których mogą nam pozazdrościć inne kraje. Przykładem są komputery kwantowe.

Polska specjalizacja

- W tym przypadku już odnosimy pewne sukcesy. Mamy wiele podstawowych technologii, które pozwalają nam takie komputery budować. Natomiast trzeba być realistą. W komputery kwantowe inwestują duże firmy, które mają ogromne pieniądze – wyjaśniał dr Andrzejczak. Dodał, że jest wiele innych zaawansowanych technologii, w którym Polska może się specjalizować. - Systemy broni energii skierowanej, czyli broń laserowa. Systemy rozpoznawania obrazów, które będą nie tylko podpowiadały żołnierzowi, że pojawił się nowy obiekt, ale natychmiast go rozpoznawały oraz podawały tę informację dalej. A także seekery optoelektroniczne do rakiet i pocisków – wyliczał.

Kwestia produkcji w Polsce seekerów, czyli elementów głowic rakiet i pocisków, które w ogromnym skrócie odpowiadają za naprowadzanie na cel, była jednym z najbardziej gorąco dyskutowanych tematów. Uczestnicy imprezy spierali się bowiem, na ile polski przemysł i polska nauka są rzeczywiście gotowe do opracowania najbardziej zaawansowanych technologicznie elementów pocisków i rakiet. Przeważały głosy pozytywne.

- Jesteśmy do tego gotowi, nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie, prowadząc już w tej dziedzinie zaawansowane prace badawczo-rozwojowe, chociażby nad pociskiem Piorun 2, który miałby zasięg około 10 – 12 kilometrów i bardzo nowoczesną, polską głowicę bojową – komentował Arkadiusz Skot z firmy CRW Telesystem Mesko Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za opracowanie kluczowych technologii rakiet przeciwlotniczych Grom i Piorun, używanych przez polską armię.

Nie brakowało jednak głosów krytycznych. – Najważniejsze pytanie powinno brzmieć „kiedy”. Kiedy to opracujemy, bo technologii, które nigdy nie trafiły do produkcji było u nas sporo. Z głowicami do rakiet może być tak samo – zauważali sceptycy.

Wyzwanie – ludzie

Profesor Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej i przewodniczący Rady Naukowej PCO S.A., podkreślał, że jednym z największych wyzwań stojących przed fotoniką jest nie tylko opracowanie wieloletniej, długofalowej strategii jej rozwoju. Ale również zadbanie o to, aby młodzi ludzie, którzy interesują się tą dziedziną nauki, łatwiej znajdowali drogę od uczelni do przemysłu. – Naprawdę nie możemy marnować potencjału młodych naukowców, którzy są na politechnikach, chociażby na mojej. Oni muszą trafiać do firm, w których mogą zobaczyć jak naprawdę działa to, czego się nauczyli. Zweryfikować teorię z praktyką – przekonywał.

Wyzwania polskiej fotoniki

