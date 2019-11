Umowa na Zenity podpisana

14 listopada została podpisana umowa pomiędzy 2 Regionalną Bazą Logistyczną a PIT-RADWAR S.A. na modyfikację i naprawę urządzeń kierowania uzbrojeniem Zenit P i Zenit B.

System ZENIT służy do zabezpieczenia dowodzenia i kierowania walką przy użyciu środków obrony przeciwlotniczej kraju. Przewidywany jest do wymiany informacji w narodowym systemie dowodzenia. Spółka PIT-RADWAR była wykonawcą elementów ZENIT w pierwszej połowie lat 80.

Modyfikacja (połączona z remontem głównym), której dotyczy umowa, ma na celu przygotowanie wozów do pracy w systemie ŁOWCZA-REGA. Zostanie ona oparta na rozwiązaniach zastosowanych w wyrobach PIT-RADWAR S.A., stanowiących bazę dla rozbudowywanego systemu dowodzenia wojsk obrony przeciwlotniczej. Zagwarantuje to skuteczne przetwarzanie informacji radiolokacyjnej, pochodzącej ze stacji radiolokacyjnych (NUR-21M, SOŁA, BYSTRA), a także nadrzędnych systemów dowodzenia typu ŁOWCZA, przeznaczonych do kierowania walką ze szczebli dowódcy dywizjonu i dowódcy baterii do dowódców plutonów i drużyn, wyposażonych w terminale REGA-3 i REGA-4.