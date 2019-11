KRS Formoza zachęca mężczyzn do badań

Przyznaje również, że temat profilaktyki raka jąder jest w Polsce marginalizowany. – Jeździmy z akcjami edukacyjnymi do szkół, jesteśmy też w centrach handlowych i wciąż przekonujemy się, że mężczyźni nie mają pojęcia o istnieniu takiego rodzaju nowotworu – mówi organizatorka kampanii. – Musimy więc do nich docierać, informować i przekonywać o potrzebie comiesięcznej samokontroli – dodaje.

– W tym roku mamy jubileuszową edycję projektu „Odważni wygrywają”. Już od 10 lat przekonujemy mężczyzn do tego, by raz w miesiącu sami zbadali jądra. Wczesne wykrycie raka jąder daje 100-procentową gwarancję wyleczenia – mówi Małgorzata Marmajewska, psychoonkolożka, koordynatorka projektu. Przypomina, że rak jąder dotyka bardzo młodych, nawet 17-letnich chłopaków. – Inspiracją do powstania projektu była historia Kuby, który w momencie wykrycia nowotworu miał zaledwie 19 lat – dodaje Marmajewska.

W sobotę byli komandosi z Formozy zapraszają na trening na gdyńskiej plaży. Chcą wspólnie nie tylko popracować nad kondycją, ale przede wszystkim zachęcić mężczyzn do badania jąder. KRS Formoza od czterech lat wspiera akcję „Odważni wygrywają” Fundacji „Gdyński Most Nadziei”, razem uświadamiając, jak ważna dla zdrowia jest profilaktyka. Udział w treningu jest bezpłatny.

Jak należy się badać? – Ważne, by robić to regularnie, tak jak w przypadku samokontroli kobiet w zakresie nowotworów piersi. Trzeba raz w miesiącu po prostu poświęcić chwilę na to, by obejrzeć swoje ciało. Powinny nas zaniepokoić takie objawy jak bezbolesne powiększenie jąder, zmiany skórne oraz guzki. Nowotworowi często towarzyszą bóle podbrzusza – wyjaśnia Marmajewska. – I choć żaden z tych objawów nie oznacza, że na pewno zachorowaliśmy na nowotwór, to i tak trzeba się zgłosić do urologa. Na wszelki wypadek – dodaje. O tym, jak powinna wyglądać samokontrola, jak samemu co miesiąc badać jądra można się dowiedzieć na stronie http://odwazni.com/. Tam również znajdują się adresy e-mail oraz numery telefonów specjalistów, którzy podpowiedzą co zrobić, gdy zauważymy niepokojące objawy.

KRS Formoza – stowarzyszenie byłych komandosów z morskiej jednostki specjalnej – włącza się w akcję „Odważni wygrywają” od czterech lat. Organizuje sportowe treningi na gdyńskiej plaży, podczas których byli komandosi uczą m.in. podstawowych elementów samoobrony, stosowanych w czasie treningów w JW Formoza. Co będzie się działo w tym roku? – Będziecie mieli okazję poczuć się jak komandosi, bo czekają was niezwykłe zmagania i duża dawka pozytywnej adrenaliny – zachęcają żołnierze. Na trening można przyjść samemu, ale mile widziane są również całe rodziny. – O tym, czym jest rak jąder oraz jak wcześnie go rozpoznać informujemy również kobiety, zdarza się że to właśnie one pierwsze dostrzegają niepokojące objawy u swoich mężów czy partnerów – przyznaje Małgorzata Marmajewska.

Na sobotnim treningu będą obecni również organizatorzy akcji „Odważni wygrywają”, którzy będą odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące nowotworu jąder, podpowiedzą również jak wykonywać samobadanie. – Chcemy przede wszystkim walczyć z lękiem przed nowotworami. Pamiętajmy, że w tej walce wygrywają odważni, ci którzy regularnie się badają – mówi organizatorka.

KRS Formoza przypomina, że udział w treningu jest bezpłatny. Trzeba mieć ze sobą jedynie strój sportowy. Start – 16 listopada o godzinie 10 na plaży w Gdyni-Babich Dołach.