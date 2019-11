Eksperyment z przywództwa

W tym ostatnim aspekcie polska armia nie jest wyjątkiem. – Za granicą także dostrzeżono, że przywództwo staje się jednym z czynników służących zapewnieniu bezpieczeństwa lub uzyskaniu przewagi podczas konfliktu. Nasze Centrum, jako reprezentant Polski, uczestniczy w Międzynarodowej Kampanii Rozwoju Zdolności. Na tym forum rozpoczęto w czerwcu tego roku prace nad projektem Future Leadership (przygotowanie przyszłych przywódców), w którym bierzemy aktywny udział – dodaje płk Waldemar Torbicki, szef Oddziału Rozwoju Koncepcji CDiS SZ.

Oficerski standard

Jedną z części projektu stał się także eksperyment przeprowadzony przez przedstawicieli bydgoskiego Centrum. – Miał on nam pokazać, na ile młodzi oficerowie, tuż po zakończeniu studiów czy szkolenia, są gotowi do pełnienia roli dowódcy-lidera. Chcieliśmy zweryfikować ich cechy przywódcze, ale też niektóre elementy kształcenia i szkolenia – mówi płk Duziak.

Założeniem eksperymentu było porównanie trzech form szkolenia kandydatów na oficerów. Chodziło o absolwentów studiów pięcioletnich w akademii wojskowej, podoficerów, którzy ukończyli 6-miesięczne studium oficerskie, oraz osób cywilnych, które przez rok kształciły się na potrzeby korpusu oficerskiego WOT. – Choć te formy są różne i przeznaczone dla różnych osób, to standard kształcenia dla przyszłych oficerów musi być taki sam – podkreśla ppłk Zdzisław Darosz z Oddziału Eksperymentowania.

Uczestnicy eksperymentu zostali wyłonieni przy pomocy specjalistycznego pakietu do analizy danych statystycznych. Nie liczyły się ani oceny uzyskane w trakcie nauki w uczelni, ani opinie służbowe czy sprawność fizyczna. – Warunkiem dla nas koniecznym było to, by w eksperymencie wzięli udział wyłącznie tegoroczni absolwenci. Chcieliśmy bowiem zobaczyć, jaki wpływ na ich umiejętności i bycie przywódcą ma uczelnia, a nie już wieloletnia służba w danej jednostce – tłumaczy ppłk Darosz.

Ostatecznie do udziału w eksperymencie została wytypowana grupa 21 osób – po siedmiu podporuczników z każdej formy szkolenia. Wszyscy stawili się w koszalińskim Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Na początek przedstawiciele Wojskowej Pracowni Psychologicznej przeprowadzili badania profili osobowych uczestników pod kątem ich predyspozycji przywódczych. Potem przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy. – Eksperyment nazwaliśmy umownie „4x7”. A to dlatego, że mieliśmy po siedmiu absolwentów z każdej formy kształcenia i każdego z nich sprawdzaliśmy z wiedzy w siedmiu przedmiotach – mówi ppłk Darosz. By mieć możliwość porównania i obiektywnego zweryfikowania wiedzy oraz umiejętności młodych oficerów, organizatorzy wybrali te przedmioty, których zakres materiału był wspólny dla trzech grup szkoleniowych. Były to: taktyka, szkolenie strzeleckie, regulaminy, terenoznawstwo, szkolenie inżynieryjno-saperskie, z obrony przeciwlotniczej oraz ochrony przed bronią masowego rażenia. Z takich zagadnień składał się test teoretyczny, który musieli rozwiązać młodzi oficerowie. Tego samego dnia uczestnicy losowali też przedmiot, z którego nazajutrz mieli poprowadzić zajęcia z żołnierzami. Na przygotowanie zajęć mieli jedynie popołudnie, a do dyspozycji otrzymali instruktorów oraz dostęp do fachowej literatury i komputera.

Czas na praktykę

Kolejnego dnia uczestnicy przystąpili do praktycznej strony eksperymentu. Każdy z nich stanął na czele kilkunastoosobowego plutonu żołnierzy służby przygotowawczej z koszalińskiego centrum szkolenia. Zadaniem każdego z podporuczników było poprowadzenie zajęć na dany temat. By jednak nie było tak łatwo, organizatorzy celowo wprowadzili do scenariuszy zajęć różnego rodzaju utrudnienia. – Jeden z oficerów miał przeprowadzić zajęcia z taktyki, które wymagały wykorzystania m.in. taśmy saperskiej, stopera, sznura itp. Celowo go w to nie wyposażyliśmy. Co więcej dowodzeni przez niego żołnierze mieli krótki staż służby, co dodatkowo komplikowało realizację zadania. Siłą rzeczy przeprowadzenie takich zajęć nie było łatwe i wymagało inicjatywy oraz kreatywności prowadzącego – mówi ppłk Darosz. Oficer dodaje jednak, że prawdziwy przywódca powinien umieć się odnaleźć także w takich niełatwych sytuacjach. – W byciu liderem ważna jest umiejętność efektywnego działania oraz podejmowania właściwych decyzji w warunkach stresu i pod presją czasu. Chcieliśmy zweryfikować zdolności młodych oficerów do dowodzenia plutonem, zobaczyć, czy i jak odnajdą się w takich warunkach, czy potrafią być prawdziwymi przywódcami – mówi ppłk Darosz.

Jak wypadli uczestnicy? Organizatorzy przyznają, że każdy z podporuczników czuł się przygotowany do roli dowódcy plutonu, w której wystąpił podczas eksperymentu. – Nowością dla nich było jedynie działanie w określonym scenariuszu, czasie i miejscu. I w tym kontekście niektóre rzeczy były dla uczestników zaskoczeniem – przyznaje ppłk Darosz.

Na szczegółowe wnioski z eksperymentu trzeba jednak poczekać. Organizatorzy analizują teraz zebrane dane, by potem przedstawić je szefowi Sztabu Generalnego WP. Na ich podstawie zostaną też przygotowane rekomendacje dotyczące doskonalenia form i treści kształcenia kandydatów na oficerów pod kątem przygotowania ich do pełnienia roli dowódcy-lidera.