PESCO z polskim projektem

Po raz pierwszy w historii Polska będzie liderem projektu realizowanego w ramach stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności Unii Europejskiej PESCO. Chodzi o stworzenie centrum szkoleniowego dla medyków sił specjalnych. Placówka działać będzie w oparciu o Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Stworzenie centrum szkolenia medycznego dla wojsk specjalnych Unii Europejskiej to wspólny projekt Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego i Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych – pierwszy, który Polska będzie realizowała w ramach PESCO (ang. permanent structured cooperation) – stałej współpracy strukturalnej między krajami Unii Europejskiej. Partnerem Polski w projekcie mają być Węgry, jego obserwatorami Hiszpania, Francja, Irlandia i Czechy. Wczoraj wspólną koncepcję zaakceptowali ministrowie obrony państw UE podczas posiedzenia w Brukseli. „Przyjęto polską propozycję nowego projektu zwiększania zdolności obronnych UE w ramach programu PESCO. Utworzymy specjalistyczne Centrum Szkolenia Medycznego Wojsk Specjalnych. Dołączymy też do czterech innych programów, m.in. dotyczących cyberbezpieczeństwa” – poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Stworzenie centrum dla medyków sił specjalnych Unii Europejskiej to pierwszy autorski projekt zgłoszony przez Polskę. Zgodnie z projektem centrum ma powstać w Łodzi, gdzie siedzibę ma Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego. To właśnie na bazie tej jednostki powstanie placówka, która szkolić będzie żołnierzy wojsk specjalnych z całej Unii Europejskiej. To możliwe dzięki temu, że wiosną tego roku placówka otrzymała nowe uprawnienia i dołączyła do grona ośrodków szkoleniowych NATO, które uzyskały certyfikat NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians). NAEMT to międzynarodowa organizacja ratownictwa medycznego, która sprawuje nadzór nad kursami medycyny pola walki – TCCC (Tactical Combat Casualty Care) na świecie. Certyfikacja NAEMT oznacza, że absolwenci kursów w Łodzi będą mieli uprawnienia honorowane przez międzynarodowe organizacje i będą reprezentować taki sam poziom umiejętności, jak operatorzy np. w USA.