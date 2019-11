SZWOLEŻER 19 u kawalerzystów

Na poligonie w Wędrzynie w dniach 04.11.2019-08.11.2019 r. odbywały się ćwiczenia taktyczne SZWOLEŻER 19 oraz żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej przygotowywali się do XLI zmiany PKW KFOR.

W trakcie szkolenia kawalerzyści zostali poddani sprawdzeniu gotowości do wykonywania zadań w ramach polskiego kontyngentu przez Zespół Certyfikujący z Dowództwa Operacyjnego RSZ. Ocenie podlegało wyszkolenie kompanii manewrowej oraz całego Kontyngentu Wojskowego. Żołnierze kompanii manewrowej musieli zmierzyć się z potencjalnymi zadaniami, jakie będą realizować na misji, m.in.: wykonywanie patroli, wystawianie posterunków kontrolnych, wzywanie wsparcia lotniczego w celu udzielenia pierwszej pomocy medycznej. Działania w składzie pododdziału sił wysokiej gotowości, celem wzmocnienia pododdziałów realizujących zadania w rejonie zagrożenia przy wykorzystaniu śmigłowców. Szkoleniu towarzyszyły zmienne warunki pogodowe, które utrudniały ale i motywowały ćwiczących. Wszystkie działania żołnierzy uczestniczących w ćwiczeniu charakteryzowały się dużym realizmem oraz dynamiką. Nasi żołnierze po raz kolejny potwierdzili, że są bardzo dobrze przygotowani do realizacji zadań. Już wkrótce polecą do Kosowa. Jest to już czwarta zmiana PKW KFOR Kosowo przygotowana przez żołnierzy 25 BKPow.