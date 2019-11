Wicemistrz Polski MMA w szeregach 5 MBOT

9 listopada dwaj żołnierze 5 MBOT, którzy już wielokrotnie udowadniali swoją wyjątkową siłę, wzięli udział w zawodach o Puchar Świata WRPF służb mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc. 5 Brygadę podczas zawodów w Złotoryi reprezentował st. szer. Damian Matusiak oraz st. kpr. Robert Drozdowski, żołnierze 51 batalionu lekkiej piechoty z Ciechanowa. Matusiak w swojej kategorii wagowej czyli od 67,5 kg wywalczył 3. miejsce z wynikiem 120 kg, natomiast Drozdowski tego dnia, na podium stawał aż trzykrotnie. Okazał się bezkonkurencyjny, w swojej kategorii wagowej do 140 kg, wycisnął sztangę ważącą 230 kg, co zapewniło mu najwyższe miejsce na podium oraz 2. miejsce w swojej kategorii wiekowej. W klasyfikacji Open Służb Mundurowych stanął na 3. miejscu.

Kiedy wszyscy przygotowywali się do obchodów Narodowego Święta Niepodległości, nasi żołnierze walczyli o wysokie noty na zawodach sportowych.

W przededniu Święta Niepodległości, inny żołnierz 51 blp, mieszkaniec Mławy i zaledwie 19 letni szer. Olaf Sobotka, stanął do walki podczas Mistrzostw Polski MMA, które rozegrały się w Sochaczewie. Olaf walczył o tytuł Mistrza Polski w kategorii Semi Pro, a jego przeciwnikiem był o 5 lat starszy Adrian Wiewióra, zawodnik Silesian Cage Club. Walka odbyła się na dystansie 3 rund po 3 minuty. Ostatecznie, decyzją sędziów szer. Olaf Sobotka został Vice Mistrzem Polski MMA. Chłopak ma za sobą wiele walk i wiele tytułów, niedzielna walka to dla niego kolejne doświadczenie sportowe i motywacja do pracy - ogólnie pozostał niedosyt po walce, gdyż zawsze można było dać z siebie więcej… Teraz czas na wyciągnięcie wniosków i wrócę jeszcze mocniejszy – mówi szer. Sobotka.

– Nasi zawodnicy regularnie biorą udział w zawodach sportowych na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Poza ciężarowcami i Olafem, który jest zawodnikiem MMA, mamy również prężnie działającą grupę biegaczy. Jako Dowódca staram się umożliwiać naszym żołnierzom udział w zawodach i zawsze im kibicuję. Jestem dumny, że 5 Mazowiecka Brygada posiada nie tylko dobrych żołnierzy ale również wybitnych sportowców – mówi płk Andrzej Wasielewski, Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szeregi 5 Mazowieckiej Brygady Oborny Terytorialnej zasilają ludzie, którzy w życiu cywilnym wykonują różne zawody, mają różne pasje, od tych związanych z militariami przez sportowe a kończąc na pasjach związanych z kulturą i sztuką. Każdy Terytorials wnosi do służby wojskowej cenne doświadczenie i zdolności zdobyte w „cywilu”. szer. Sobotka dzięki posiadanym umiejętnościom, podczas zajęć rotacyjnych niejednokrotnie pełnił rolę instruktora samoobrony, ponieważ właściwe zarządzanie kompetencjami i potencjałem kluczowe jest dla osiągnięcia jak najlepszych efektów w całym procesie szkolenia żołnierzy.

Tekst: Aneta Szczepaniak