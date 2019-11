101 lat Niepodległej!

– Kiedy stoimy 11 listopada na placu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, na placu-świadku tylu niezwykłych historycznych wydarzeń i niesamowitej historii naszego kraju. Kiedy patrzymy na stojących tutaj pięknych polskich żołnierzy; kiedy patrzymy jak lśni polska broń. Kiedy nad nimi łopoczą biało-czerwone sztandary przyniesione przez uśmiechniętych rodaków. Kiedy patrzymy jak spogląda na to ze swojego postumentu marszałek Józef Piłsudski patrząc na plac i symboliczny grób jego chłopców, legionistów, ochotników, którzy oddali życie za niepodległą wolną i suwerenną Polskę. Kiedy spoglądamy wstecz na 101 lat od czasu uzyskania niepodległości, a wcześniej 123 lata zaborów i walkę kolejnych pokoleń o odzyskanie Polski i wolności. Kiedy patrzymy potem na II RP i wreszcie na jej upadek. Na zdradę i sowieckie zniewolenie i zwycięstwo sprzed 30 lat. I kiedy wreszcie patrzymy na tę naszą, dzisiejszą Polskę to chce się powiedzieć słowami piosenki: ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą – mówił prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Zwierzchnik sił zbrojnych podkreślił potrzebę jedności w narodzie. Nawiązał do Ojców Niepodległości, którym nawet w najważniejszych kwestiach trudno było osiągnąć porozumienie. – Niech to będzie lekcja dla nas i dla wszystkich następnych pokoleń, że Polska najlepiej się rozwija i Polska jest najsilniejsza wtedy, gdy rozumiemy, że te sprawy polskie, najważniejsze, musimy prowadzić razem, wspólnie i bez oglądania się na podziały i na różne wizje w szczegółach. Jesteśmy Polakami i obowiązki mamy polskie – od prawa do lewa – podkreślił prezydent Duda. – Niechże to będzie na dziesięciolecia i stulecia dalszej historii dla nas najważniejsze przesłanie: jesteśmy Polakami bośmy wyrośli z tej ziemi, niezależnie od tego jakiej narodowości jesteśmy. Jesteśmy Polakami, gdy mieszka w nas Polska i gdy mieszka w nas polskość tej tradycji – przekonywał.

Centralne uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza i defiladą pododdziałów zebranych na placu im. Piłsudskiego. Dzisiaj, o godzinie 17. przed pałacem prezydenckim odbędzie się jeszcze koncert Gramy dla Niepodległej.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Orderem Orła Białego odznaczeni zostali: historyk prof. Andrzej Nowak oraz lekarka prof. Grażyna Świątecka.

Świętowanie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości trwa drugi dzień. Wczoraj w 34 polskich miastach odbyły się pikniki wojskowe „Służymy Niepodległej”. Wzięło w nich udział około 50 tysięcy osób. Podczas imprez śpiewano wspólnie pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego a podczas wieczornych capstrzyków uczczono pamięć poległych. W niedzielę wieczorem Capstrzyk Niepodległości odbył się także w Warszawie. – Zebraliśmy się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego czyn niepodległościowy złożył się na to, że po 123 latach wybiliśmy się na niepodległość – mówił wczoraj Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Spotkamy się w przeddzień Święta Niepodległości. Dla nas Polaków niepodległość jest czymś wyjątkowym. Nie szczędzimy krwi i ofiar do tego, żeby niepodległość utrzymać i zdobyć – zapewniał szef resortu obrony.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowaliśmy specjalne wydanie „Polski Zbrojnej”.

Okładka naszej niepodległościowej jednodniówki powstała przy udziale artysty fotografika Cezarego Pomykały oraz niezawodnego Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcyjnej „Zgrupowanie Radosław”. To nasz kolejny wspólny projekt, który zrealizowaliśmy dla Niepodległej! „Zgrupowanie Radosław” dziękujemy!

Mecenasami wydania są: Polska Fundacja Narodowa, Polska Grupa Zbrojeniowa i Polska Spółka Gazownictwa.

Wydawnictwo jest dostępne także w angielskiej wersji językowej.