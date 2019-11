Spotkajmy się na piknikach „Służymy Niepodległej”

REKLAMA

Warszawa świętuje!

Gospodarzem stołecznego pikniku „Służymy Niepodległej” będzie Muzeum Wojska Polskiego. Zatem, każdy, kto odwiedzi placówkę będzie mógł obejrzeć nie tylko eksponaty, które znajdują się na muzealnej wystawie, ale także współczesny sprzęt wojskowy. – Piknik odbędzie się w godzinach 11-17, ale nasze sale ekspozycyjne otwieramy już o godzinie 10. W tym roku oprócz wystawy stałej przygotowaliśmy jeszcze dwie czasowe: „Bronili Niepodległej”, zorganizowaną z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz „Virtuti Militari. 100-lecie restytucji”, ukazującą historię najstarszego i najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego – mówi Sebastian Warlikowski, rzecznik prasowy Muzeum WP. – Piknik to wielka gratka dla miłośników wojska. Na terenie naszego parku zwiedzający będą mogli zobaczyć ciężki sprzęt, m.in. kołowy transporter opancerzony Rosomak i inne pojazdy wykorzystywane przez żołnierzy Wojska Polskiego, w tym Jednostkę Wojskową GROM – dodaje Warlikowski. Podczas pikniku będzie można także zasięgnąć informacji na temat służby wojskowej. – Goście będą częstowani pyszną wojskową grochówką i wojskowym chlebem – uzupełnia rzecznik MWP. Punktualnie o godzinie 15. zostanie odegrany przez wojskową orkiestrę i wspólnie odśpiewany „Marsz Pierwszej Brygady”.

Gości MWP zachęcamy także do odwiedzenia stoiska Wojskowego Instytutu Wydawniczego. Będziecie mogli otrzymać Polskę Zbrojną i inne wydawnictwa WIW, w tym specjalne wydanie PZ przygotowane z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zachęcamy także do wsparcia akcji „Niepodległą mamy we krwi”, którą nasza redakcja organizuje ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi Legion. Każdy, kto odda krew w specjalnym krwiobusie otrzyma od nas certyfikat włączenia się do akcji oraz drobne upominki.



Film: MON

Uczestników stołecznego pikniku zapraszamy do udziału w grze historycznej: „Wojsko Niepodległej 1914-1939”. Gra pozwoli sprawdzić swoją wiedzę o historii kraju i polskiego oręża. Do zabawy zachęcamy dzieci i młodzież z opiekunami oraz dorosłych. Żeby wziąć udział w zabawie, trzeba w pierwszej kolejności pójść do Centralnej Biblioteki Wojskowej (Warszawa, ul. Ostrobramska 109), gdzie 8 i 9 listopada będą wydawane karty uczestników. Następnie należy odwiedzić miejsca na terenie Warszawy, które są związane z historią i tradycjami Sił Zbrojnych RP: Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Katyńskie, Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej i Centralną Bibliotekę Wojskową.

Finał zabawy odbędzie się podczas stołecznego pikniku „Służymy Niepodległej” w Muzeum Wojska Polskiego. Na pierwszych 1000 uczestników gry edukacyjnej, którzy wykonają poprawnie wszystkie zadania będą czekać upominki. Wszyscy gracze wezmą udział w losowaniu trzech nagród specjalnych.

Wiwat Niepodległa!

Mieszkańców województwa mazowieckiego zapraszamy także do Siedlec, gdzie piknik wojskowy przygotowuje 18 Dywizja Zmechanizowana. – Zachęcamy do wspólnego świętowania. Zapraszamy całe rodziny – mówi kpt. Przemysław Lipczyński, rzecznik prasowy 18DZ. Wojskowi w Siedlcach zaprezentują między innymi: czołgi Leopard, samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad, most towarzyszący Daglezja, samochód saperski Topola, samobieżne moździerze kołowe Rak oraz różne wersje kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. – Będzie można wsiąść do pojazdów i porozmawiać z żołnierzami, którzy wykorzystują ten sprzęt w służbie. Poza tym odbędzie się pokaz walki wręcz – zapowiada kpt. Lipczyński. Dodatkowo dywizja przygotowała różnego rodzaju gry i animacje dla dzieci. W kinie frontowym będą prezentowane filmy o tematyce wojskowej i historycznej. – Zapraszamy także do punktów informacyjnych, w których zainteresowani służbą dowiedzą się co zrobić, by zostać żołnierzem 18 Dywizji – mówi rzecznik.

Do wojskowego pikniku przygotowują się także podległe 18 Dywizji jednostki, m.in 21 Brygada Strzelców Podhalańskich. Podhalańczycy będą gospodarzami pikników w Rzeszowie, Kłodzku, Przemyślui Nisku. – Każdy z pikników będzie na pewno dużą atrakcją – zapewnia por. Kryspin Ukleja, rzecznik prasowy 21 BSP. W 1 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie miłośnicy militariów obejrzą Rosomaki, wozy BRDM i BWP. Poza tym prezentowana będzie broń strzelecka np. karabinki Beryl, karabiny UKM oraz broń wyborowa – karabiny SAKO i TOR oraz luneta Spotter 60 i dalmierze laserowe. Wystawione zostaną także moździerze, sprzęt noktowizyjny, celowniki i różnego rodzaju radiostacje. – Pokażemy także wojskowy sprzęt do wspinaczki oraz sprzęt narciarski. Będzie można zobaczyć np. liny, przyrządy asekuracyjne i zaciskowe, raki i rakiety śnieżne oraz nosze do transportu rannych – wymienia por. Ukleja.

Na wspólny piknik zapraszają także wojskowe centra szkolenia. We Wrocławiu w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych odbędzie się m.in. pokaz wyszkolenia podchorążych Akademii Wojsk Lądowych. Prezentowany będzie także wojskowy sprzęt np. transporter PTS, trał przeciwminowy „Bożena”, robot saperski Talon oraz stacja radiolokacyjna NUR-21. Stanowiska przygotowują także szpitale wojskowe oraz Żandarmeria Wojskowa. Natomiast w Toruniu, w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia będzie można zobaczyć różnego rodzaju broń strzelecką, a poza tym Rosomaka, moździerz Rak armatohaubicę Dana, Radiolokacyjne Zestawy Rozpoznania Artyleryjskiego Liwiec, roboty saperskie, motocykle i quady. – Każdy znajdzie tu dla siebie coś ciekawego. Będzie można porozmawiać z żołnierzami, obejrzeć występy artystów klubów wojskowych. Dla najmłodszych mamy konkursy i zabawy – opisuje kpt. Agnieszka Śmiechowska, rzecznik CSAiU.

Kraków, Międzyrzecz, Giżycko

6 Brygada Powietrznodesantowa zaprasza na pikniki do Bielska-Białej, gdzie gospodarzem będzie 18 batalion oraz do Krakowa, gdzie za przygotowanie imprezy odpowiada 6 batalion logistyczny. Spadochroniarze prezentować będą różnego rodzaju broń strzelecką, indywidualne wyposażenie żołnierzy, sprzęt saperski oraz desantowy. W krakowskiej jednostce będzie można dowiedzieć się, czym jest tara desantowa i obejrzeć różnego rodzaju spadochrony. Odwiedzający będą mieli okazję przymierzyć się do strzału z wojskowego karabinka oraz wsiąść do wozów typu HMMWV czy Hummer. Piknik umilą występy artystów klubu garnizonowego, a na głodnych ma czekać także 1000 porcji wojskowej grochówki!

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana zaprasza natomiast przed ratusz miejski w Międzyrzeczu, gdzie zaparkują Rosomaki, wozy zabezpieczenia technicznego, armatohaubice Krab, wyrzutnie rakietowe Langusta i przeciwlotnicze zestawy rakietowe Osa i Poprad. – Zachęcamy też dzieci do zabawy w parku linowym i udziału w grach i zabawach. Zapraszamy na występy artystyczne i poczęstunek – mówi kpt. Tomasz Kwiatkowski, rzecznik 17 WBZ.

Na 10 listopada przygotowana jest również 15 Brygada Zmechanizowana z Giżycka. Zawiszacy mają w planie pokazy sprzętu wojskowego oraz wyszkolenia żołnierzy. Wojskowi zaprezentują musztrę paradną, walkę wręcz, a także dynamiczny pokaz posługiwania się bronią.

Każdy z pikników o godzinie 17 zakończy uroczysty Capstrzyk Niepodległości.