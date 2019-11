Rozmowy PGZ i MBDA o projekcie niszczyciela czołgów

Techniczne możliwości integracji efektorów na podwoziach oferowanych przez PGZ były głównym tematem spotkania przedstawicieli Polskiej Grupy Zbrojeniowej i MBDA w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu. Omówiono także możliwości eksportowe wspólnie opracowanych rozwiązań na rynki trzecie.

Jedna z propozycji niszczyciela czołgów prezentowana przez PGZ na MSPO 2019.

Rozmowy są związane z udziałem PGZ w dialogu technicznym z Inspektoratem Uzbrojenia w programie Ottokar-Brzoza, który zakłada pozyskanie dla Sił Zbrojnych nowych niszczycieli czołgów na podwoziu gąsienicowym. Chociaż program znajduje się w fazie analityczno-koncepcyjnej, PGZ aktywnie przygotowuje się do realizacji potencjalnego zamówienia dla Sił Zbrojnych RP.

Dzisiejsze rozmowy to kolejny krok w rozwijaniu współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej i MBDA. – Naszym priorytetem jest zapewnienie transferu technologii do polskiego przemysłu obronnego, możliwość wejścia w łańcuch dostaw. Połączenie kompetencji PGZ w dziedzinie wozów opancerzonych i oferty naszego partnera zagranicznego potwierdza naszą gotowość do tego, aby dostarczyć polskiej armii sprzęt najwyższej jakości – powiedział Sebastian Chwałek, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.