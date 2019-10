„Sonda” – dla cyberwojsk i WOT

Szkoła Podoficerska „Sonda” rozpoczęła działalność 1 października. Jako jedyna spośród placówek tego typu ma dwie lokalizacje. Pierwsza to Zegrze, gdzie mieści się Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, a także komenda „Sondy”. Tu będą się szkolić kandydaci na podoficerów w specjalnościach bezpieczeństwa cybernetycznego, operacji informacyjnych oraz łączności i informatyki. W Toruniu z kolei ma powstać wydział piechoty lekkiej szkolący kandydatów na kaprali WOT, w tym żołnierzy, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową. Obecnie ci ostatni są szkoleni w brygadach formacji, w ramach pilotażowego kursu podoficerskiego OT „Sonda”.

– Powstanie szkoły wychodzi naprzeciw naszym potrzebom. Poprzez mobilne zespoły placówka będzie wspierała szkolenie i egzaminowanie przyszłych podoficerów OT, weźmie też na siebie ciężar szkolenia kandydatów na podoficerów zawodowych na potrzeby naszej formacji. To wszystko sprawi, że będziemy mogli w ustandaryzowany sposób szkolić dowódców niższych szczebli – mówi ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa WOT.

Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia szkolenia i uruchomienia pierwszych kursów. Trwa nabór kadry instruktorskiej – docelowo w szkole ma być zatrudnionych 50 osób, w tym 48 żołnierzy zawodowych i dwóch pracowników wojska, opracowywane są także programy szkolenia. Jak zapewnia gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT, szkolenie w „Sondzie” będzie innowacyjne i prowadzone według nowoczesnych standardów. – Nasza nazwa nie jest przypadkowa. Chcemy oddać hołd naszym poprzednikom, ale też inspirować się nieszablonowymi rozwiązaniami, które wdrażano w modelu kształceniu niższych kadr dowódczych czyli podoficerów AK – mówi gen. dyw. Kukuła. Co to oznacza w praktyce? – Przyszłość i bezpieczeństwo naszego państwa nie leży jedynie w rękach żołnierzy zawodowych, ale także rezerwistów czy terytorialsów. Musimy dbać o równomierny rozwój ich wszystkich. Dlatego nie będzie dla nas istotne, czy szkolimy zawodowca, czy żołnierza terytorialnej służby wojskowej. Wszyscy spotkają się na takim samym kursie – mówi generał.

Innowacją szkolenia w „Sondzie” ma być też oferta szkoleń. Kursy dla przyszłych kaprali TSW będą się odbywać stacjonarnie oraz weekendowo z dużym naciskiem na zajęcia praktyczne i metodykę. Całość będzie uzupełniona o praktyki dowódcze w jednostce oraz elementy kształcenia na odległość. – Szkolenie w tej ostatniej formie jest dostosowane do ochotniczego charakteru służby i na podobnych zasadach sprawdza się w szkoleniu kandydatów na oficerów w ramach „Agrykoli” – przyznaje ppłk Pietrzak. Według planu, pierwsze kursy mają się rozpocząć wiosną przyszłego roku. Rekrutacja kandydatów na podoficerów OT będzie się odbywała w oparciu o ankietę kwalifikacyjną opracowaną w DWOT. Według szacunków placówka w nowym modelu szkolenia będzie w stanie wypromować ok. 600 absolwentów rocznie. Powstanie szkoły podoficerskiej będzie kosztowało budżet MON 79,80 mln zł w skali 10 lat (w tym roku – 9,10 mln zł).

Nazwa Szkoły Podoficerskiej w Zegrzu jest nawiązaniem do tradycji Szkoły Niższych Dowódców. Jej początki sięgają 1944 r., kiedy decyzją Komendy Głównej AK zlikwidowane zostały Szkoły Chorążych Rezerwy Piechoty, a w ich miejsce powstały Zastępcze Kursy Szkolenia Niższych Dowódców (ZKSND). Kursy te w końcowym okresie działalności AK były podstawowymi kursami szkoleniowymi dla dowódców drużyn.

Obecnie w siłach zbrojnych funkcjonują cztery szkoły podoficerskie. To Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu, Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce oraz powołana 1 lipca Szkoła Podoficerska Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Powstała 1 października „Sonda” podlega komendantowi zegrzyńskiego Centrum, a ono z kolei Dowództwu WOT.