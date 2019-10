W Brukseli o sytuacji w Syrii i na wschodniej flance NATO

Podczas drugiego dnia obrad w Brukseli, ministrowie poruszyli także temat finansów. Stoltenberg przypomniał, że w ciągu ostatnich pięciu lat sojusznicy, znacznie zwiększyli kwoty, które przeznaczają na obronność, dzięki czemu do końca przyszłego roku ich łączny budżet będzie większy o 100 miliardów dolarów. Mariusz Błaszczak doprecyzował, że obecnie tylko ośmiu członków Sojuszu rezerwuje na obronność 2 lub więcej procent PKB . Jednym z nich jest Polska. – Warto dodać, że ponad 20 procent tej kwoty przeznaczamy na nowoczesny sprzęt. W tym roku będzie to 23 procent, a w przyszłym ponad 26 – powiedział. – Ten sprzęt służy obronności naszej ojczyzny, ale nie tylko. W przypadku zakupu samolotów F-35 , bezpieczniejsza będzie cała wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego – przekonywał szef polskiego MON.

W piątek zakończyło się dwudniowe posiedzenie szefów resortów obrony państw NATO. W spotkaniu w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli wziął udział m.in. minister obrony Mariusz Błaszczak. Mimo że w agendzie piątkowych obrad znalazły się przede wszystkim tematy związane z obronnością i budżetem Sojuszu, ponownie rozmawiano o tureckiej ofensywie w Syrii na tereny zamieszkałe przez Kurdów. Wczoraj Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO , poinformował, że przedstawiciele resortów obrony uznali za konieczne znalezienie politycznego rozwiązania konfliktu. Dziś odniósł się natomiast do propozycji niemieckiej minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer, by w północnej części Syrii utworzyć strefę bezpieczeństwa, w której stacjonowałyby międzynarodowe siły (obejmujące także przedstawicieli Rosji). Ich zadaniem miałoby być monitorowanie sytuacji w kraju, dbanie o przestrzeganie zawieszenia broni, a także interweniowanie w przypadku starć turecko-kurdyjskich. – Z zadowoleniem przyjmuję propozycję niemieckiej minister obrony dotyczącą utworzenia bezpiecznej strefy i większego zaangażowania międzynarodowego – powiedział. Do tej kwestii odniósł się także Mariusz Błaszczak, szef polskiego resortu obrony. – Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy, jednak nie ulega wątpliwości, że jeśli chodzi o zdolności obronne wypróbowanym sojuszem jest właśnie Sojusz Północnoatlantycki. Współpracujemy, wiemy na co nas stać i w tej formule odnosimy sukcesy. Inne formuły są zawsze obarczone niepewnością. Doświadczenia wskazują, że powodzenie takich działań może być różne – mówił minister Błaszczak tuż po obradach. Podkreślił także, że Polska jest aktywna przede wszystkim w działaniach prowadzonych przez NATO.

Ministrowie rozmawiali również o mobilności wojsk NATO. Jak poinformował szef Sojuszu, statki powietrzne zaangażowane w sojusznicze misje, otrzymają sygnał wywoławczy NATO i będą traktowane priorytetowo przez kontrolę ruchu lotniczego w Europie. Natomiast minister Błaszczak odniósł się do inicjatywy 4 x 30, która zakłada utrzymanie 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr powietrznych oraz 30 okrętów bojowych gotowych do działania w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Mariusz Błaszczak podkreślił, że Polska zgłosiła gotowość wydzielenia sił do wszystkich komponentów. – Szczególną rolę możemy odegrać w przypadku działań wojsk lądowych, gdyż w tej dziedzinie należymy do liderów – stwierdził. – Przygotowaliśmy platformę, do której zgłosiły się także inne państwa, będziemy koordynować te działania, bo jesteśmy do tego najlepiej przygotowani i możemy ponosić za nie odpowiedzialność – zaznaczył szef polskiego resortu obrony.

W Kwaterze Głównej NATO odbyła się także sesja poświęcona misji Resolute Support w Afganistanie, którą sekretarz generalny określił jako „priorytetową dla Sojuszu i jego partnerów”. Stoltenberg zapewnił, że Sojusz nadal będzie wspierać siły afgańskie, zarówno szkoleniowo, jak i finansowo. – Nasze zaangażowanie pomaga wzmocnić siły afgańskie, aby mogły walczyć z międzynarodowym terroryzmem i tworzyć warunki do pokoju – mówił. Przypomniał także, że we wrześniu w Afganistanie odbyły się wybory prezydenckie i to właśnie siły afgańskie odegrały kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa podczas głosowania. NATO wspierało rozmowy pokojowe, które USA prowadziło z talibami (te zostały zerwane, kiedy talibowie przeprowadzili atak terrorystyczny w Kabulu). – Chciałbym, aby rozmowy zostały one wznowione, jednak aby było to możliwe talibowie muszą wykazać gotowość do zawarcia kompromisów – dodał.

Podczas spotkania, sojusznicy ustalili także nowe kryteria oceny ryzyka związanego z działalnością cywilnych sieci telekomunikacyjnych, w tym budowanej właśnie 5G, która ma umożliwić 50-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Opracowane dziś wymagania wynikają między innymi z podatności sieci na zagrożenia, także cybernetyczne oraz te związane z angażowaniem do ich budowy czy obsługi międzynarodowych podmiotów. – To dla nas bardzo ważne, bo telekomunikacja nowej generacji wpłynie na każdy aspekt życia społeczeństwa, od transportu przez opiekę zdrowotną po edukację. Tak jak nasze operacje wojskowe – przekonywał Stoltenberg. – Mamy świadomość zagrożeń i do tej kwestii podchodzimy bardzo ostrożnie. Dla nas kluczowe jest bezpieczeństwo i zrobimy wszystko, aby je zapewnić – skomentował natomiast Mariusz Błaszczak.

Dziś w Kwaterze Głównej NATO odbyło się także spotkanie przedstawicieli Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Polski, Litwy oraz Ukrainy w sprawie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Minister Mariusz Błaszczak odbył też kilka spotkań bilateralnych – z sekretarzem obrony USA Markiem T. Esperem, z ministrem obrony Gruzji Iraklim Garibashvilim, Szwecji – Peterem Hultqvistem, a także z ministrem obrony Litwy Raimundasem Karoblisem.