Starsze szeregowe na medal

Starsze szeregowe Aleksandra Walczak i Marzena Szeszko z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej wykazały się ponadprzeciętną odwagą i profesjonalizmem podczas interwencji na A2.

21 października 2019 roku podczas podróży służbowej do Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku starsze szeregowe zapobiegły tragedii, jaka mogła wydarzyć się na A2 po kolizji trzech pojazdów cywilnych, w wyniku której jedno z aut zaczęło się palić.



St. szer. Aleksandra Walczak i st. szer. Marzena Szeszko widząc brak reakcji na zdarzenie drogowe innych kierowców, błyskawicznie przystąpiły do działania. Wstrzymały ruch na autostradzie i nakazały uczestnikom kolizji opuszczenie miejsca zagrożonego wybuchem. W trakcie udzielania pomocy poszkodowanym doszło do eksplozji palącego się samochodu. Dzięki szybkiej i racjonalnej reakcji przedstawicielek Żandarmerii Wojskowej żadnemu z uczestników zdarzenia nic się nie stało.



Starsze szeregowe z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej zabezpieczały miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu Policji i Państwowej Straży Pożarnej, a po przybyciu służb ratunkowych przekazały wszelkie niezbędne informacje o zaistniałej sytuacji.

Tekst: ppłk Mariusz Zieliński/ rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej