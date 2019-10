Sztab Generalny świętuje

W swoim wystąpieniu generał przypomniał, że zadania, jakie postawił sobie obejmując stanowisko w ubiegłym roku nie zmieniły się. – Cały czas dążymy do tego, by nowoczesne, wysoce mobilne siły zbrojne były gotowe do natychmiastowego podjęcia działań i zwycięstwa, do wielodomenowej operacji połączonej, do wsparcia społeczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej – podkreślał gen. Andrzejczak. – Zarejestrowaliśmy bardzo wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. Polska jako regionalny lider jest postrzegana jako państwo odpowiedzialne, dojrzałe, inwestujące ogromne środki w bezpieczeństwo, ale również mające pomysł, jak to bezpieczeństwo ma być budowane – dodał.

Szef sztabu przyznał też, że faktem stały się zmiany planów operacyjnych, podniesienie standardów procesu mobilizacji, minimalizacja biurokracji, zmiany w programach szkolenia, rekrutacji oraz racjonalizacja etatów. – Cały czas pracujemy nad niezwykle dla mnie istotną koncepcją rozwoju korpusu podoficerów. Poprawiamy efektywność struktur korpusu, uwzględniając jednocześnie obszary socjalne. Do końca roku dwie brygady zmechanizowane: 12 i 17 będą miały w swoim szyku podoficerów na szczeblu batalionów. Potem przyjdzie czas na kolejne jednostki, co w efekcie przybliży nas do standardów NATO w tej kwestii – mówił.

Szef sztabu odniósł się także do wyzwań czekających instytucję w przyszłym roku. Wśród trzech najważniejszych wymienił kulturę gotowości bojowej, szeroko pojętą sprawność fizyczną oraz szkolenie rezerw. – Armia jest tak silna, jak silne jest jej wyposażenie, jak silne jest wsparcie całego społeczeństwa, ale również jaka jest gotowość wszystkich obywateli do tego, by na wezwanie, stojąc w szyku, stanowili jako rezerwiści jeden, zsynchronizowany organ. Dlatego będziemy pracować nad zmianami legislacyjnymi i organizacyjnymi tak, by system był efektywny – podsumował generał.

Do świętujących żołnierzy i pracowników wojska Sztabu Generalnego list skierował prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że sztab jest kluczową dla funkcjonowania Sił Zbrojnych RP instytucją, a od roku ponownie wypełnia zasadniczą rolę do której został przeznaczony – dowodzi Siłami Zbrojnymi RP. W imieniu prezydenta list odczytał gen. dyw. Andrzej Reudowicz, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

– Pierwszy etap przywracania sprawdzonego systemu kierowania i dowodzenia pozwolił na powrót do efektywnego podziału kompetencji, w którym Sztab Generalny zajmuje najwyższą pozycję. Miano pierwszego żołnierza RP znów wypełnione jest rzeczywistą treścią, dzięki czemu reprezentowanie kraju na najwyższym szczeblu międzynarodowych forów wojskowych pozwala na wzmocnienia polskiego głosu w podejmowaniu najważniejszych zasadniczych decyzji – napisał prezydent. Przyznał też, że w obecnej sytuacji międzynarodowej rola Sztabu również jako organu doradzającego ministrowi obrony narodowej nabiera szczególnego znaczenia, a poważnymi wyzwaniami stojącymi przed instytucją są m.in. ocena pojawiających się zagrożeń i przygotowanie sił zbrojnych do właściwej reakcji na nowe niebezpieczeństwa. – Jestem dumny, że dzięki zdolnościom do ciągłej adaptacji oraz wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do celu wyzwania te podejmujecie z zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem. Dziękuję wam za wasze podejście do służby i pracy – napisał zwierzchnik Sił Zbrojnych.

List z życzeniami skierował też Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Podkreślił, że obchodzimy dziś święto instytucji, niebywale zasłużonej dla odzyskania, umacniania i obrony niepodległości Polski. – Dla stabilnego rozwoju państwo polskie potrzebuje sprawnych i doskonale dowodzonych sił zbrojnych. Wielkie znaczenie ma w tym państwa instytucja. Dziś jest dzień, w którym dziękujemy wam, najwyższej klasy profesjonalistom, za wasz wkład w zapewnienie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Wiem, że w codziennej pracy na rzecz bezpieczeństwa Polski mogę na państwa liczyć. Swoją służbą wpływacie na teraźniejszość i przyszłość naszych sił zbrojnych. Za cały wasz trud, dziękuję – napisał premier.

Z kolei Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w liście skierowanym z okazji święta, przypomniał, że Sztab Generalny jest jedną z najstarszych instytucji w Polsce, powstał jeszcze przed formalnym ogłoszeniem niepodległości, 11 listopada 1918 roku. List szefa MON odczytał Marek Łapiński, sekretarz stanu w MON. – Sztab Generalny to pewność i zaufanie. To instytucja skupiająca ludzi mających ogromny kapitał wiedzy i doświadczenia. Realizując trudne zadania, dowodzicie swojego profesjonalizmu, kreatywności i bardzo głębokiej znajomości wojska, jego potrzeb i możliwości. Dziękuję wam za doskonała pracę i służbę, za zaangażowanie i oddanie sprawom bezpieczeństwa Polski. Za to, co robicie dla budowania nowoczesnego sprawnego wojska i wzmacniania systemu obronnego naszego kraju. Niech nigdy nie opuszcza was poczucie misji, jaką wypełniacie każdego dnia – napisał szef MON.

Podczas uroczystości postanowieniem prezydenta RP zostały wręczone Brązowe Krzyże Zasługi, Wojskowe Krzyże Zasługi, Srebrne Medale za Długoletnią Służbę oraz Gwiazdy Afganistanu. Żołnierze zostali też odznaczeni nadanymi przez ministra obrony narodowej Złotymi Medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami „ Za zasługi dla Obronności Kraju” oraz „Medalami 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego WP”.

Dzisiejsze uroczystości zakończyła defilada podpodziałów Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz koncert okolicznościowy Orkiestry Reprezentacyjnej WP. Uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili saperów, którzy 8 października zginęli na służbie w wyniku wybuchu pocisku z II wojny światowej.

Dzień wcześniej z okazji święta szef SG złożył wiązankę i zapalił znicz na grobie śp. generała Franciszka Gągora, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Dziś rano z kolei złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową generała Gągora w Sztabie Generalnym. W sali imienia generała wręczone zostały puchary szefa Sztabu Generalnego za zwycięstwo we współzawodnictwie wojskowym w 2019 roku. W Katedrze Polowej WP odbyła się msza święta w intencji żołnierzy oraz pracowników Sztabu.

Sztab Generalny WP został utworzony 25 października 1918 roku rozporządzeniem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. Trzy dni później na jego czele stanął gen. Tadeusz Rozwadowski. Sztab organizował struktury armii, system dowodzenia i szkolenia. 1 września 1939 roku został przeformowany na Sztab Naczelnego Wodza i pod taką nazwą funkcjonował też w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

8 sierpnia 1944 roku w Lublinie zaczęto organizować Sztab Główny Wojska Polskiego w ramach Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Rok później przemianowano go na Sztab Generalny, główny organ dowodzenia ministra obrony. Po przemianach ustrojowych po 1989 roku Sztabowi podporządkowano wszystkie rodzaje sił zbrojnych.

Po zmianach ustawy reformującej system kierowania i dowodzenia armią, obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku Sztab Generalny powrócił do roli głównego organu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Zadaniem instytucji jest także m.in. planowanie strategiczne użycia sił zbrojnych i programowanie rozwoju Sił Zbrojnych RP, przygotowanie i wyszkolenie sił zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału w działaniach poza granicami kraju, jak również doradzanie kierownictwu MON. Szefowi Sztabu Generalnego podlegają dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, a także szef Inspektoratu Wsparcia.