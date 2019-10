Wojownicy na Kruczych Skałach

„Mountain Warrior” to zmagania dla osób zaprawionych w działaniu na dużej wysokości, dlatego w większości uczestniczą w nich żołnierze, którzy sprawnie posługują się technikami wysokościowymi i alpinistycznymi oraz mają wiedzę z zakresu ratownictwa górskiego. W XI edycji zawodów wystartowało 13 czteroosobowych zespołów. Drużyny wystawiła 25 Brygada Kawalerii Powietrznej, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, 6 Brygada Powietrznodesantowa, 3 Podkarpacka Brygada OT oraz pancerniacy z Wesołej i Żagania. Do rywalizacji przystąpili także gospodarze, czyli podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych. Ponadto o tytuł „górskich wojowników” walczyli kadeci z czeskiego Uniwersytetu Obrony z Brna oraz 23 Brygady Piechoty Górskiej z Niemiec. – Tegoroczna edycja „Mountain Warrior” różniła się znacznie od poprzednich. Przygotowaliśmy szereg trudnych zadań sprawdzających kondycję żołnierzy, ich przygotowanie taktyczne oraz umiejętności działania na dużych wysokościach – mówi kpt. Piotr Stykowski, kierownik Zespołu Szkoleń Górskich i SERE AWL, opiekun Sekcji Szkoleń Wysokogórskich – kierownik zawodów.

Zmagania górskie trwały trzy dni. – Już pierwszego dnia dostaliśmy niezły wycisk. To było chyba największe wyzwanie kondycyjne dla wszystkich drużyn – ocenia por. Sławomir Woch z 3 Podkarpackiej Brygady OT. Żołnierze musieli w jak najkrótszym czasie pokonać dystans 23 kilometrów. Po górskich szlakach maszerowali w pełnym oporządzeniu, z hełmem i bronią oraz plecakami ważącymi 15 kilogramów. – Trasa była wymagająca, z licznymi przewyższeniami i stromymi podejściami. Dodatkowym wyzwaniem były dla zawodników także zadania specjalne na trasie – mówi kpt. Stykowski. Żołnierze musieli m.in. rozpalić ognisko przy pomocy krzesiwa czy ewakuować rannego. To ostatnie zadanie było naprawdę męczące. – Poszkodowany i nosze ważyli w sumie około 100 kilogramów, a my musieliśmy transportować go na 600-metrowy stromy stok narciarski. Pod koniec drogi padaliśmy ze zmęczenia – opowiada por. Woch.

Drugiego dnia zawodnicy maszerowali na azymut. – Dystans nie był duży, bo mieliśmy przejść około 5 kilometrów. Dużym utrudnieniem była jednak pogoda. Było zimno, padał deszcz, a my brodziliśmy w błocie, niekiedy zapadaliśmy się w bagnach po kolana – opowiada st. kpr. pchor. Karol Fortuna z AWL. Wojskowi mieli w ciągu trzech godzin odnaleźć w terenie osiem punktów. Byli także egzaminowani z medycyny pola walki: musieli opatrzyć poszkodowanego, zatamować krwotok i przygotować go do transportu medycznego. – Na metę dotarliśmy zmęczeni, przemoczeni i zmarznięci – dodaje podchorąży. Po marszu zawodnicy rywalizowali podczas strzelania bojowego, które zorganizowano w kamieniołomie w Kopalni Stanisław. Każda z drużyn mierzyła do celu z karabinków GROT i pistoletów GLOCK 17.

– Trzeci dzień zawodów to tak naprawdę wizytówka „Mountain Warrior”, czyli konkurencje techniczne na wysokościach – ocenia kpt. Stykowski. Zawodnicy musieli wykonać siedem różnych zadań sprawdzających ich umiejętności w zakresie wspinaczki skałkowej, ratownictwa górskiego oraz technik linowych. Każde zadanie było wykonywane na czas . – Kiedyś, jeszcze jako student AWL i członek Sekcji Szkoleń Wysokogórskich, pomagałem w organizacji tych zawodów i byłem sędzią bocznym. Nigdy jednak nie brałem udziału w zmaganiach. Po stronie zawodników na pewno jest dużo trudniej – przyznaje z uśmiechem por. Woch.

Na Kruczych Skałach (zachodnie Karkonosze) zawodnicy działali na wysokości około 25 metrów, musieli m.in. sprawdzić się w zjazdach na linie, jumarowaniu, czyli pionowym wchodzeniu po linie z wykorzystaniem specjalnych przyrządów alpinistycznych. Ale do tych najbardziej widowiskowych i wymagających zadań zawodnicy zaliczyli zjazd na tyrolce i przepięcie do mostu linowego, którym trzeba było pokonać przeszkodę wodną. – Problem polegał na tym, że tyrolka przechodziła przez koronę drzewa, więc niektórzy próbowali na różne sposoby je ominąć. A my po prostu przejechaliśmy przez koronę, przez co zyskaliśmy trochę czasu – opisuje pchor. Fortuna. Dwie drużyny nie zaliczyły tej konkurencji. Organizatorzy „Mountain Warrior” sprawdzili także umiejętności z ratownictwa wysokościowego. Żołnierze musieli udzielić pomocy poszkodowanemu, który w trakcie wspinaczki został uderzony kawałkiem skały i stracił przytomność.

Każdy z etapów zawodów był osobno oceniany i punktowany, ale w ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęli podchorążowie z Sekcji Szkoleń Wysokogórskich Akademii Wojsk Lądowych (st. kpr. pchor.. Karol Fortuna, kpr. pchor. Bruno Bronisławski, kpr. pchor. Michał Mistela, st. szer. pchor. Hubert Tybiszewski). Drugie miejsce zajęła drużyna 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej z Rzeszowa, a trzecie miejsce również wywalczyli podchorążowie AWL.

Organizatorem zmagań była Sekcja Szkoleń Wysokogórskich Akademii Wojsk Lądowych we współpracy z uczelnianymi: Zakładem Rozpoznania i Wojsk Aaeromobilnych oraz Zakładem Teorii i Praktyki Strzelań Instytutu Dowodzenia oraz Grupą Karkonoską GOPR.