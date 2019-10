WOT szuka psów i ich przewodników

13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła nabór kandydatów na przewodników psów. Zwierzęta mają w przyszłości brać udział w operacjach ratowniczych i poszukiwać osoby zaginione. Program K9-WOT jako pierwsi wprowadzają terytorialsi ze Śląska. Z czasem przewodnicy i psy służyć będą w pozostałych jednostkach tego rodzaju sił zbrojnych.

Wojska obrony terytorialnej na Śląsku wprowadzają do służby ochotniczej psy wraz z przewodnikami. Kilka dni temu rozpoczął się nabór kandydatów na przewodników psów do 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To właśnie ta jednostka, jako pierwsza w WOT, buduje w swoich strukturach grupę poszukiwawczo-ratowniczą K9, w której oprócz żołnierzy służyć mają także psy. Czworonogi będą wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych, np. do poszukiwania osób zaginionych.

W ramach grupy poszukiwawczo-ratowniczej K9, poza przewodnikiem i psem, działać mają także nawigatorzy, czyli osoby odpowiedzialne za koordynowanie akcji poszukiwawczych i kierowanie zespołem w czasie akcji oraz psychologowie i profilerzy. Psychologowie mają zapewniać opiekę rodzinom osób zaginionych, jak i już odnalezionym. Natomiast zadaniem profilerów – będą to psychologowie po odpowiednim przeszkoleniu – ma być tworzenie profilu osoby zaginionej. To może pomóc w określeniu miejsca przebywania zaginionego. – Dodatkowo pośród nawigatorów chcemy wyodrębnić planistów. Takie osoby będą odpowiedzialne np. za ustalenie terenu poszukiwań i przygotowywanie map dla zespołu działającego w terenie – mówi szer. Monika Ligejka, rzecznik prasowy 13 BOT i jednocześnie przewodnik psów poszukiwawczych.