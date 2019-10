Wsparcie dla saperów

– Od samego początku planowaliśmy przyłączyć się do akcji „Niepodległą mamy we krwi” zorganizowaną przez Wojskowy Instytut Wydawniczy i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion. Chcieliśmy bowiem uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości, a także promować ideę honorowego krwiodawstwa w środowisku służb mundurowych – mówi Karol Krajewski, koordynator oddział HDK w Płocku. – Nie sądziliśmy jednak, że wydarzy się tragedia, w której ranni zostaną żołnierze. Kiedy tylko się o tym dowiedzieliśmy, wspólnie z żołnierzami z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej postanowiliśmy zorganizować zbiórkę specjalnie dla nich – dodaje.

REKLAMA

– Spotykamy się jutro pod siedzibą Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ulicy Kilińskiego 12, gdzie od godz. 9 do 13 na ochotników będzie czekał mobilny punkt poboru krwi – mówi koordynator. Dodaje, że swoją obecność potwierdzili już żołnierze, strażacy, funkcjonariusze Straży Miejskiej, ale krew może oddać każdy. – Przyłączcie się do nas, każda kropla krwi ma znaczenie! – apeluje.

Akcja, która odbędzie się jutro w Płocku, to nie jedyna inicjatywa na rzecz poszkodowanych, którą zorganizowali krwiodawcy. Podobne wydarzenia odbywały się w całym kraju, m. in. w Braniewie. Tam, zbiórkę zorganizował Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi, który działa przy 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Jak mówi st. chor. sztab. Sebiastian Jaszak, prezes HDK, żołnierze z jednostki bardzo chętnie włączają się w tego typu inicjatywy, nie zawiedli także tym razem. – Podczas obchodów 25-lecia naszej brygady zorganizowaliśmy akcję pod hasłem „Niepodległą mamy we krwi”, podczas której 37 osób oddało ponad 16 i pół litra krwi – mówi. – Zaledwie kilka dni później w odpowiedzi na apel, zorganizowaliśmy kolejną, właśnie na rzecz rannych saperów. Udało nam się pozyskać ponad 8 i pół litra krwi od 19 ochotników – dodaje.

Pozyskana podczas akcji na rzecz saperów krew, jest zabezpieczana w centrach krwiodawstwa i w razie potrzeby trafi do rannych żołnierzy. Jednak w razie konieczności, będą mogli ją otrzymać także inni potrzebujący. – Krew to lek, który ratuje życie, a nie można go pozyskać w inny sposób niż od drugiej osoby. Nie bądźmy obojętni, dzielmy się tym co najcenniejsze, to przecież nic nie kosztuje – mówi sierż. Robert Kowalewski, prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion.

To właśnie wspólnie z HDK Legion, Wojskowy Instytut Wydawniczy zorganizował akcję „Niepodległą mamy we krwi”. Naszym celem było szerzenie idei honorowego krwiodawstwa, a także oddanie hołdu tym, którzy walczyli o niepodległość naszego kraju. Od września 2018 roku, kiedy akcja wystartowała, wzięło w niej udział ponad tysiąc osób, które oddały łącznie ponad 633 litry krwi. Ale nie zwalniamy tempa i liczymy na więcej. Aby zachęcić naszych czytelników do przyłączenia się do akcji, zorganizowaliśmy konkurs. Codziennie pięć osób ma szansę wygrać cenne nagrody ufundowane przez sklepy Militaria.pl, Helikon Tex, ZoKart, a także od „Polski Zbrojnej”. Wystarczy oddać honorowo krew, swoją donację uwiecznić na zdjęciu, a następnie zarejestrować ją na portalu Legionu (można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji na telefony komórkowe). Koniecznie trzeba zaznaczyć, że krew została oddana w ramach akcji „Niepodległą mamy we krwi”. Ale to nie wszystko. Spośród wszystkich uczestników wylosujemy także szczęśliwców, którzy otrzymają sygnety, multitoole, plecaki, koszulki, czapki, a nawet możliwość skoku w tandemie z żołnierzami Jednostki Woskowej Komandosów. W puli nagród znajdują się także upominki podarowane przez osoby i instytucje, którym idea krwiodawstwa nie jest obojętna. Prezydent Andrzej Duda przekazał na ten cel wieczne pióro. Specjalne zestawy upominków przygotowało też m.in. Centrum Weterana, 18 Dywizja Zmechanizowana, Wojska Obrony Terytorialnej czy Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Krew w ramach akcji można oddać w dowolnym centrum krwiodawstwa lub podczas akcji organizowanych przez żołnierzy i kluby honorowych krwiodawców. A te odbywają się w całym kraju. Ważne, aby donacja została zarejestrowana na portalu do 11 listopada. Szczegółowy regulamin akcji, listę nagród, a także terminy akcji znajdziecie na portalu Legionu.

Nie zwlekajcie, przyłączcie się do naszej akcji. Wspólnie udowodnijmy, że „Niepodległą mamy we krwi”!