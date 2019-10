Piątka za miejsce w pierwszej piątce

Na letnie igrzyska w 2011 roku Biało-Czerwoni lecieli do Brazylii z zadaniem uplasowania się w pierwszej piątce klasyfikacji medalowej. Taki cel postawił reprezentacji szef misji Wojska Polskiego, pułkownik Michał Bułkin. I się nie rozczarował. W myśl zasady „mierz siły na zamiary” podobne wyzwanie stanęło przed polską reprezentacją, która wylatuje właśnie do chińskiego Wuhan. Na siódmych igrzyskach Polacy chcą znaleźć się w pierwszej piątce w klasyfikacji medalowej. Czy się powiedzie? Musi, skoro niektórzy z kapitanów drużyn za wyniki kładą na szali własną głowę!

Czy w Wuhan uda im się zdobyć dwa razy tyle złotych medali? A co na to statystyka? W Korei Południowej o te 10 złotych krążków walczyło 125 sportowców. W Wuhan wystartuje 203 zawodników. Ale i inne reprezentacje też będą liczniejsze. Po pierwsze z tego powodu, że w Chinach w programie igrzysk jest więcej dyscyplin sportu. A po drugie do Wuhan zjedzie rekordowa liczba sportowców, gdyż gospodarze zaprosili wszystkie reprezentacje na swój koszt.

Oczywiście we wszystkich dyscyplinach były limity zgłoszeń zawodników do poszczególnych konkurencji. Biało-Czerwoni wystartują w 17 dyscyplinach z 27, które znalazły się w programie igrzysk. Najliczniejsze są ekipy lekkoatletów i pływaków. Te dyscypliny są najbardziej „medalodajne” i właśnie w nich mamy najwięcej kandydatów do podium. Jednym z nich jest niewątpliwie kapral Marcin Lewandowski, który przed kilkunastoma dniami udowodnił na mistrzostwach świata, że jest żołnierzem dotrzymującym słowa. Obiecał kibicom, że wywalczy medal i zrobił to w pięknym stylu.

Tylko czy brązowemu medaliście mistrzostw świata w biegu na 1500 m uda się utrzymać wysoką formę do startu w Wuhan? Ostatnio, podczas pikniku z okazji stulecia Wojskowego Klubu Sportowego Wawel Kraków zapytałem o to multimedalistę igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata Roberta Korzeniowskiego. Mistrz chodu sportowego uspokoił mnie – jest przekonany, że Marcin podtrzyma wysoką formę.

Jeśli możemy wiązać medalowe nadzieje z kapitanem reprezentacji polskich lekkoatletów, to dlaczego by nie z innymi medalistami z Dohy, czyli z biegaczkami ze srebrnej sztafety 4x400 m i brązowym medalistą w rzucie młotem mar. Wojciechem Nowickim. Ale przed startem nie będę „przyznawał” medali. Bardziej wiarygodni ode mnie w typowaniu kandydatów są trenerzy czy kapitanowie drużyn. Oni najlepiej znają zawodników i wiedzą to, czego nie wiemy my, dziennikarze, czy kibice. Kiedy przed ośmioma laty wybierałem się na moje pierwsze wojskowe igrzyska (te są czwarte, wliczając jedne zimowe igrzyska w Annecy) rozmawiałem z majorem Jerzym Świnogą, który odpowiadał za przygotowania do startu w Rio de Janeiro szermierzy i pięcioboistów nowoczesnych. O ile w szermierczej ekipie mieliśmy sporo gwiazd i nietrudno było wróżyć medale, to major zaskoczył mnie opinią o młodych pięcioboistach. Mówił, że Joasia Gomolińska i Remigiusz Golis mogą powalczyć o miejsce na podium w sztafecie mieszanej. – W rywalizacji indywidualnej też stać ich na wysokie lokaty. Z pewnością będziemy mieli medale w Rio. Kładę wręcz głowę pod topór za naszych zawodników – mówił. I sztafeta mieszana „ocaliła” mu głowę zdobywając srebrny medal. Do tego drużyna pięcioboistów wywalczyła brąz. Ta głowa majora podstawiona pod topór przypomniała mi się, kiedy podobną deklarację złożył niedawno jeden z kapitanów drużyn. Który? Nie zdradzę, na wszelki wypadek... Powiedział, że ręczy swoją głową za medale zawodniczek. Jest pewien, że one dla niego powalczą o miejsca na podium!'

Ja też wiem, że nasi zawodnicy będą walczyć do końca o jak najlepszy wynik. Liczę się z porażkami faworytów i radością sportowców, na których nikt nie stawiał. Niespodzianki są wpisane w sportową rywalizację. I to jest właśnie piękne w sporcie!

Warto też pamiętać, że VII Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe są też ważnym sprawdzianem dla tych żołnierzy, którzy chcą wystartować w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio. Ale, na razie, czekajmy na meldunek płk. Tomasza Bartkowiaka tuż po zakończeniu igrzysk w Wuhan. Czy wystawi piątkę za piątkę, czy również będzie mógł powiedzieć: „Zadanie wykonane na 150 procent”?