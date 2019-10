III zmiana PKW EU SOPHIA powróciła do kraju

W poniedziałek (14.10) w bazie NATO Sigonella na Sycylii odbyła się ceremonia przekazania obowiązków dowódcy PKW EU SOPHIA. Obowiązki dowódcy kontyngentu zdał kmdr por. pil Cezary Zygmunt przekazując dowodzenie dowódcy IV zmiany PKW kmdr. ppor. pil. Sebastianowi Stypułkowskiemu. Zespół lotniczy kontyngentu tworzą żołnierze 44 Bazy Lotnictwa Morskiego z Siemirowic. Ponadto w skład IV zmiany PKW wchodzą żołnierze m. in. z: Dowództwa BLMW, 43 Bazy Lotnictwa Morskiego, 3. Flotylli Okrętów, Centrum Operacji Morskich, 10 Brygady Logistycznej, Inspektoratu Wsparcia SZ RP, Centrum Operacji Powietrznych, Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 16. Dywizji Zmechanizowanej i Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Podstawowym środkiem PKW EU SOPHIA jest samolot patrolowo - rozpoznawczy M28B 1R Bryza z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Od sierpnia br. z bazy w Sigonelli operuje maszyna o numerze 1017, która uczestniczy w misji już po raz czwarty. W trakcie działań PKW dostrzeżono potrzebę doposażenia samolotów biorących udział w misji w dodatkowe systemy: łączności satelitarnej SATCOM, automatycznej identyfikacji jednostek pływających AIS oraz dodatkowe radiostacje dla nawigatorów. Modernizację, w trakcie rotacji maszyn do kraju, na podstawie umowy zawartej przez Inspektorat Wsparcia, przeprowadził producent samolotu PZL Mielec.

O godzinie 16.42 na lotnisku w Siemirowicach wylądował samolot transportowy C-130E Hercules Polskich Sił Powietrznych na pokładzie którego powrócili do kraju żołnierze tworzący III zmianę PKW EU SOPHIA. Na płycie lotniska oczekiwali już zgromadzeni goście: rodziny żołnierzy, dowódcy jednostek współtworzących zmianę, żołnierze 44. Bazy Lotnictwa Morskiego oraz kompania honorowa ze sztandarem bazy. Kilka minut po przylocie do Siemirowic rozpoczęła się uroczystość powitania, w trakcie której podpisano protokół przekazania sił w operacyjne podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Żołnierzy III zmiany PKW powitali dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych kmdr pil. Jarosław Czerwonko, przedstawiciel Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk. Dariusz Skrodzki i dowódca 44. Bazy Lotnictwa Morskiego kmdr pil. Paweł Smereka. Dowódca III zmiany PKW EU SOPHIA, kmdr por. Cezary Zygmunt podziękował żołnierzom za wspólną służbę w trakcie misji oraz wzorowe wypełnianie obowiązków mandatowych. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.

Misja Unii Europejskiej została ustanowiona w maju 2015 roku, w celu rozbijania przemytu migrantów i handlu ludźmi w centralnej części Morza Śródziemnego. We wrześniu 2015 roku, dwa miesiące po oficjalnym rozpoczęciu, otrzymała nazwę Sophia. W grudniu 2018 roku Rada UE przedłużyła mandat operacji EUNAVFOR MED SOPHIA do 31 marca 2019 roku. Główne zadania PKW EU SOPHIA to działania zmierzające do ograniczenia nielegalnego przemytu ludzi i towarów do Europy oraz wspieranie morskich sił bezpieczeństwa Libii w szkoleniu i realizacji działań na rzecz ograniczenia nielegalnej imigracji. W drugiej połowie 2017 roku Dowódca Brygady lotnictwa Marynarki Wojennej otrzymał zadanie sformowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU SOPHIA, który miał działać w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej EUNAVFOR MED. W październiku 2017 r. i styczniu 2018 r. przeprowadzono rekonesanse bazy NATO Sigonella, położonej na Sycylii, 15 km na zachód od Katanii. Celem rekonesansu było sprawdzenie możliwości i specyfiki prowadzenia operacji lotniczych oraz logistycznego zabezpieczenia PKW. 31 stycznia 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydał postanowienie o użyciu Polskiego kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego. 12 lutego 2018 roku, na lotnisku 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach odbyła się uroczystość pożegnania I zmiany PKW EU Sophia, który dwa tygodnie później rozpoczęła wykonywanie zadań mandatowych na teatrze działań.