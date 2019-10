„Operacja Wuhan”: Lekka atletyka

Lekkoatleci w sześciu zorganizowanych igrzyskach wojskowych zdobyli najwięcej medali dla reprezentacji Wojska Polskiego. Wywalczyli 44 ze 134 krążków: 16 złotych oraz po 14 srebrnych i brązowych. Ten bilans postara się poprawić w Wuhan 34 lekkoatletów, od których postawy zależeć będzie w dużej mierze wynik polskiej reprezentacji w klasyfikacji medalowej igrzysk w Chinach.

W Wuhan lekkoatleci powalczą o 45 kompletów medali: o 24 mężczyźni i o 21 kobiety. Kpt. Marek Adamek, trener-koordynator reprezentacji Wojska Polskiego w lekkiej atletyce, zadecydował, że o te trofea rywalizować będą: st. szer. Olga Kalendarova-Ohal (wystartuje w maratonie), st. szer. Anna Kiełbasińska (200 m, 4x100 m i 4x400 m), st. szer. Marika Popowicz-Drapała (100 m, 200 m, 4x100 m), szer. Monika Andrzejczak (maraton), mar. Paulina Guba (pchnięcie kulą), szer. Małgorzata Hołub-Kowalik (400 m, 4x400 m), szer. rez. Klaudia Kardasz (pchnięcie kulą), szer. Malwina Kopron (rzut młotem), szer. Joanna Linkiewicz (400 m przez płotki, 4x100 m, 4x400 m), mar. Aleksandra Lisowska (maraton), szer. Izabela Paszkiewicz (maraton), szer. Justyna Święty-Ersetic (400 m, 4x100 m, 4x400 m), plut. Piotr Małachowski (rzut dyskiem), kpr. Arkadiusz Gardzielewski (maraton), kpr. Marcin Lewandowski (800 m, 1500 m), kpr. Henryk Szost (maraton), kpr. Paweł Wojciechowski (skok o tyczce), st. mar. Marcin Chabowski (maraton), st. szer. Mariusz Giżyński (marton), st. szer. Łukasz Krawczuk (400 m, 4x400 m), st. szer. Jakub Krzewina (400 m, 4x400 m), st. szer. Jakub Szyszkowski (pchnięcie kulą), st. szer. Adrian Świderski (trójskok), szer. Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą), mar. Patryk Dobek (400 m przez płotki, 4x400 m), szer. Tomasz Jaszczuk (skok w dal), szer. rez. Norbert Kobielski (skok wzwyż), szer. Marcin Krukowski (rzut oszczepem), mar. Artur Noga (110 m przez płotki), mar. Wojciech Nowicki (rzut młotem), szer. Michał Rozmys (800 m, 1500 m), szer. Przemysław Waściński (4x400 m), szer. Krystian Zalewski (3000 m z przeszkodami, 5000 m) i szer. Tymoteusz Zimny (200 m, 4x400 m).

Połowa z wyżej wymienionych zawodników tuż przed igrzyskami w Wuhan reprezentowała Polskę na mistrzostwach świata, które odbyły się w stolicy Kataru. – W Doha startowało 17 żołnierzy, którzy będą rywalizować o medale na igrzyskach w Chinach. Świadczy to o tym, że wysyłamy do Wuhan najmocniejszą reprezentację na jaką jest stać w tym momencie wojsko – mówi kapitan Adamek. Szkoleniowiec przyznaje, że proces wyłaniania ekipy był bardzo długi i podkreśla, iż charakteryzuje ją mieszanka młodości i rutyny. – I nie chodzi tu tylko o wiek, ale również o staż wojskowy. Na jednym biegunie jest zawodnik z 15-letnim stażem służby, wzorowy żołnierz, wybitny dyskobol plut. Piotr Małachowski, a na drugim m.in.: szer. Konrad Bukowiecki, mar. Wojciech Nowicki, mar. Patryk Dobek czy szer. Justyna Święty-Ersetic, szer. Małgorzata Hołub-Kowalik i szer. Joanna Linkiewicz. Są to sportowcy, którzy niedawno wstąpili w szeregi naszej armii. Jedni młodsi, inni starsi, ale wszyscy z sukcesami i wiarą w to, że w Wuhan powalczą o zwycięstwa dla swojego kraju – mówi trener-koordynator reprezentacji.