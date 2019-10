Rapują zapraszając do WOT

REKLAMA

– Obaj mieszkaliśmy przez lata zagranicą, nasze poczucie patriotyzmu to świadomość obowiązku wobec ojczyzny. Po powrocie do kraju to uczucie musiało znaleźć swój wyraz. Zostaliśmy żołnierzami WOT i powstały piosenki „Biało-czerwona” i „Jestem terytorialsem” – mówi st. szer. Jarosław Kozłowski. St. szer. Aron Szostak dodaje, że teksty piszą wspólnie, inspiracją są trzy miłości: do rapu, do ojczyzny i do wojska. – Chodzi o pozytywny przekaz. A że młodzież słucha takiej muzyki, więc nasze piosenki mogą być promocją wojsk obrony terytorialnej – podkreśla.

Premiera „Biało-czerwonej” odbyła się podczas święta 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, gdy przysięgę wojskową składali kolejni żołnierze WOT. Z czasem powstało profesjonalne nagranie. – Zespół Pieśni i Tańca Śląsk udostępnił nam swoje studnio nagrań w Koszęcinie – mówi Aneta Szczepaniak, rzecznik prasowy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Chcemy, by był to utwór promujący WOT – dodaje. „Robi wrażenie, jest moc”, „Z dumą się słucha takich utworów”, „Szacunek, chłopaki” – takie wpisy pojawiły się pod klipem, jaki Jarosław Kozłowski opublikował na Facebooku.

Jarosław Kozłowski chce łączyć dalszą twórczość muzyczną ze służbą w WOT. Jak opowiada, do wstąpienia w szeregi OT zachęcił go list z WKU. Wcześniej odbył zasadniczą służbę wojskową, więc musiał zaliczyć tylko ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze. Potem rozpoczął szkolenie specjalistyczne – będzie radiotelefonistą. Skorzystał także z dodatkowej możliwości szkolenia dla nieetatowych ekspertów ds. komunikacji. Będzie w swoim batalionie nieetatowym rzecznikiem.

Natomiast Arona Szostaka zaciekawiło spotkanie w miejskim ratuszu na temat powstającego w Komorowie 52 batalionu WOT. – Poszedłem posłuchać i… zostałem żołnierzem – opowiada. Nigdy nie służył w wojsku, więc musiał zaliczyć szkolenie podstawowe, czyli tzw. „szesnastkę”, po której spędza jeden weekend w miesiącu na szkoleniu. Przeszedł także szkolenie instruktorsko-metodyczne i szkoli rekrutów do OT. Zastanawia się, czy związać swoją przyszłość z wojskiem. – WOT daje możliwość rozwoju, można zdobyć nowe kwalifikacje – mówi. Na razie zgłosił się na kurs podoficerski. Po trzech latach służby w WOT zdecyduje, czy zostać żołnierzem zawodowym.

– Mamy już pomysł na kolejną piosenkę – zapowiada Jarosław Kozłowski i Aron Szostak. Może uda się wydać płytę?

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, powstała w ramach II etapu formowania WOT. Obecnie 5MBOT liczy ponad 2000 żołnierzy, w tym blisko 1800 to ochotnicy. Wywodzą się z różnych środowisk i wykonują rożne zawody. Co trzeci ma wykształcenie wyższe, blisko połowa – średnie. Trzy czwarte nie przekroczyło 35 lat. Brygada działa na terenie północnego Mazowsza. 4 bataliony lekkiej piechoty dyslokowane w Ciechanowie, Siedlcach, Komorowie oraz w Zegrzu Płd.