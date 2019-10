Wojskowe szkolenie dla studentów

1 października Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło kampanię informacyjno-promocyjną połączoną z naborem uczelni i studentów do trzeciej edycji programu. Przedstawiciele resortu przyznają, że cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem studentów. – Od kiedy został zawieszony obowiązkowy pobór do wojska, studenci poza możliwością odbycia służby przygotowawczej lub wstąpieniem do WOT nie mieli szansy na udział w przeszkoleniu wojskowym w takiej formie, który umożliwiłaby pogodzenie służby wojskowej z nauką na uczelni. W przypadku „Legii Akademickiej” studenci mogą odbyć całość szkolenia w czasie, który nie koliduje z zajęciami na uczelni. Dla wielu z nich to bardzo ciekawa alternatywa – podkreśla płk Dariusz Rewak, który w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON zajmuje się „Legią Akademicką”.

Nabór trwa

W programie mogą wziąć udział zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Warunkiem pozwalającym na przystąpienie do niego jest posiadanie co najmniej 200 studentów studiujących stacjonarnie. Do tej pory w „Legię” były zaangażowane Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Teraz MON zaprosił do współpracy także resorty: spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia oraz kultury i dziedzictwa narodowego. To efekt zainteresowania pomysłem MON także studentów uczelni nadzorowanych przez inne resorty. W drugiej edycji do szkolenia zgłosiło się wielu ochotników z cywilnych kierunków studiów m.in. z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Pierwsi odbywali szkolenie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a drudzy między innymi w Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Sztuki Wojennej.

Ostateczna lista zakwalifikowanych do programu uczelni będzie znana w grudniu. O tym, która ze szkół ostatecznie weźmie udział w „Legii Akademickiej”, zdecyduje m.in. jej lokalizacja. MON i resort nauki chcą zapewnić możliwość szkolenia wojskowego studentom w każdym z 16 województw. W miastach do 100 tys. mieszkańców zadanie będzie mogło być zlecone tylko jednej uczelni publicznej i jednej niepublicznej.

Najpierw wykłady, potem poligon

Szkolenie studentów rozpocznie się w przyszłym roku. Organizatorem pierwszej, teoretycznej części będą uczelnie. W trakcie kilkudziesięciu godzin wykładów, ćwiczeń i treningów studenci poznają zagadnienia m.in. dotyczące wojskowych regulaminów, teoretycznych podstaw taktyki i strzelania czy udzielania pomocy medycznej na polu walki. W tej edycji programu uczelnie będą mogły korzystać z platformy e-learningowej, a na zajęciach będą przedstawiciele tzw. patronackich jednostek wojskowych. Ten etap szkolenia ma się zakończyć 20 kwietnia 2020 roku.

Po zaliczeniu części teoretycznej student-ochotnik będzie mógł wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych. Ta praktyczna część programu odbędzie się w przerwie wakacyjnej, po zakończeniu roku akademickiego 2019/2020, w wybranych centrach szkolenia i jednostkach wojskowych. W ramach turnusu szkoleniowego będą zrealizowane dwa moduły szkoleniowe: podstawowy i podoficerski. Oba będą się kończyć egzaminami oraz mianowaniem studenta na stopień starszego szeregowego rezerwy (po module podstawowym) lub kaprala rezerwy (zakończeniu modułu podoficerskiego).

Nowością programu jest, że będą mogli w nim wziąć udział studenci, którzy są absolwentami certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Na podstawie zaświadczenia o ukończeniu edukacji w takiej klasie ochotnicy będą zwolnieni z obowiązkowej części teoretycznej na uczelni i będą mogli bezpośrednio złożyć wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe.

Studenci, którzy odbyli wcześniej np. służbę przygotowawczą i mają już stopień szeregowego lub starszego szeregowego rezerwy, mogą złożyć wnioski o odbycie ćwiczeń wojskowych bezpośrednio w module podoficerskim, bez konieczności zaliczania teorii oraz szkolenia w module podstawowym.

Pierwsza, pilotażowa edycja programu „Legia Akademicka”, która ruszyła w 2017 roku, dzięki podpisaniu porozumienia między MON a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na przełomie 2018 i 2019 roku zostały podpisane kolejne umowy, w tym również z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które umożliwiają kontynuację programu co najmniej do 2021 roku.

W pierwszej edycji programu, w roku akademickim 2017/2018, wzięło udział 61 uczelni, w tym pięć wojskowych. Do udziału w programie zgłosiło się wówczas ponad 5 tys. studentów. Część teoretyczną na uczelniach zaliczyło 3,8 tys. z nich. Na praktyczne szkolenie wojskowe zgłosiło się 3,4 tys. studentów. Ukończyło je 2,7 tys. osób, spośród których 2040 uzyskało stopień kaprala rezerwy.

– Druga edycja programu kształtowała się na bardzo podobnym poziomie, co pilotażowa. Do programu przystąpiły 63 uczelnie, a finalnie moduł podoficerski w tej edycji programu ukończyło 2051 studentów. Ten wynik jest bardzo dobrą prognozą na przyszłość – dodaje płk Rewak.

W trzeciej edycji MON będzie mogło przeszkolić w sumie 5 tysięcy studentów

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej https://legiaakademicka.wp.mil.pl/ oraz w Biurze Programów i Przedsięwzięć Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tel. 22 529 27 86)