WOT buduje Zachodniopomorską Brygadę OT

Chętni do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej z województwa zachodniopomorskiego mogą już wstępować w szeregi Terytorialsów. W Szczecinie rusza formowanie dowództwa brygady i pierwszego batalionu. Co ważne żeby zostać żołnierzem WOT nie trzeba rezygnować z dotychczasowej aktywności, to służba dla tych, którzy chcą połączyć życie osobiste ze służbą wojskową.

Pod koniec września br. minister obrony narodowej wyznaczył pułkownika Grzegorza Kaliciaka na dowódcę 14 Zachodniopomorskiej Brygady OT. W czwartek, 10 października br. wojewoda zachodniopomorski przedstawił dowódcę na swoim terenie, wydarzenia te de facto rozpoczęły proces tworzenia struktur WOT na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Do wstępowania w szeregi terytorialsów płk Kaliciak zachęcał razem z wojewodą Tomaszem Hincem, zastępca dowódcy WOT gen. Artur Dębczakiem i dowódcą 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Maciejem Jabłońskim. - Ta forma służby nie koliduje z życiem rodzinnym i pracą zawodową. Można być nauczycielem, urzędnikiem, dziennikarzem, przedsiębiorcą i jednocześnie być w naszych szeregach. Zachęcam i obiecuję, że postaramy się osiągnąć gotowość jak najszybciej, by wspierać lokalną społeczność - mówi dowódca zachodniopomorskiej brygady WOT, płk Grzegorz Kaliciak. - Spotkaliśmy się tu z bardzo ciepłym przyjęciem, jeżeli taka atmosfera będzie dalej, o czym jestem przekonany, to szybko tę gotowość osiągniemy.