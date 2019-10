Kolejny etap budowy zdolności poszukiwawczo-ratowniczych

W Śląskiej Brygadzie OT rusza nabór przewodników psów do Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „K-9 WOT”.

Śląska Brygada OT jako pierwsza wprowadza pilotażowy program grupy poszukiwawczo ratowniczej z psami. Od połowy roku trwa szkolenie nawigatorów, którzy będą działać w grupie, a teraz rusza rekrutacja przewodników z psami. Co ważne w WOT to nie wojsko jest właścicielem psa, a jego przewodnik. Służba psów oparta będzie o istniejące przepisy - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych.

W momencie gdy pies zda egzamin klasy „0” Państwowej Straży Pożarnej, WOT podpisze z jego przewodnikiem kontrakt. Od tego momentu to wojsko przejmie finansowanie psa począwszy od wyżywienia poprzez szkolenia i wyposażenie po pełną opiekę weterynaryjną. Z przewodnikami, których psy już mają zdane egzaminy klasy „0” lub „1” kontrakt będzie podpisywany automatycznie, gdy tylko wstąpią oni do WOT. Co ważne, osoby które działają obecnie w grupach OSP nie muszą z nich rezygnować by zostać przewodnikiem także w WOT. W realnych działaniach w czasie pokoju priorytet będą miały zawsze te prowadzone przez strażaków. Tak było chociażby w przypadku ostatnich działań kryzysowych w maju i czerwcu na terenie Lubelszczyzny i południa kraju. Wtedy to, żołnierze WOT będący jednocześnie strażakami OSP, byli zwolnieni ze stawiennictwa w trybie alarmowym w związku z wykonywaniem działań w ramach swojej jednostki OSP.