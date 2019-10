Bartosz Fabiński poprowadzi zajęcia dla weteranów

Zajęcia odbędą się 15 października w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Weteranom, po powrocie do kraju czasami trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Mają na to wpływ, nie tylko dramatyczne przeżycia i wspomnienia, ale przede wszystkim potrzeba dopasowania się do warunków panujących w Polsce. Na misji żołnierze poddawani są wielu bodźcom dostarczającym niezwykle duże zastrzyki adrenaliny, co powoduje że żołnierze stają się od niej zależni. Codzienne patrole, prowadzenie operacji, walka, pomoc dla społeczności lokalnych powodują, że wracając do kraju, ciężko jest im zwolnić i powrócić do „normalnego” funkcjonowania.

Oczywiście w wielu przypadkach pojawiają się problemy chorobowe, takie jak chociażby stres pola walki (PTSD). Radzenie sobie z tymi przypadłościami jest procesem złożonym i długoterminowym. Jednym z jego elementów mogłyby

być wspólne spotkania i przeżywanie emocji podczas seminariów z walki wręcz. Każdy żołnierz to wojownik i nikt tak dobrze nie nawiąże z nim więzi emocjonalnej, jak inny wojownik, a jeżeli do tego jeszcze jest autorytetem, to łatwiej osiągnąć zamierzone efekty dydaktyczne i terapeutyczne.

Patronat honorowy nad „Projektem Wojownik” objął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, a organizatorem jest Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pomysłodawcą projektu jest płk Szczepan Głuszczak.

Tekst: Marcin Kustroń (WCEO)