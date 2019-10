Absolwenci uczelni wojskowych zdobędą nowe umiejętności

Witając oficerów w szeregach 16 Dywizji Zmechanizowanej gen. Radomski przedstawił kierowniczą kadrę z podległych jednostek. W swoim wystąpieniu przedstawił krótko rolę i zadania realizowane przez dywizję w rejonie odpowiedzialności, następnie zaznaczył, że głównym celem kursu jest: - Przygotować Was do wykonywania obowiązków dowódcy plutonu, a zwłaszcza nabycia umiejętności, które zapewnią sprawne organizowanie i prowadzenie zajęć programowych, występując w roli kierownika zajęć i jako instruktora. Dowódca dywizji życzył szkolonym jak najlepszych wyników, jednocześnie podkreślił, że na zakończenie kursu odbędzie się sprawdzian, który oceni poziom zdobytej wiedzy przez uczestników kursu.

Podczas inauguracyjnych wykładów uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z historią powstania, szklakiem bojowym 16 dywizji oraz najważniejszymi sukcesami i zadaniami realizowanymi na przestrzeni stu lat istnienia związku taktycznego. Następnie oficerów zapoznano z zasadniczymi dokumentami, które są niezbędne do prowadzenia zając na szczeblu pododdziału.

Nad efektywnym przebiegiem kursu nadzór sprawuje Pion Szkolenia 16 DZ. Mając to na uwadze, w celu uzyskania jak najlepszych efektów szkoleniowych do prowadzenia zajęć w roli instruktorów wytypowano doświadczoną kadrę - oficerów sztabu i dowódców kompanii. Zajęcia, które realizowane będą do 11 października, pozwolą szkolonym doskonalić merytoryczne i metodyczne umiejętności w wykonywaniu zadań na zajmowanych stanowiskach służbowych.

Tekst: mjr Marek Nabzdyjak