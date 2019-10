Żołnierze będą zarabiać więcej

Zwierzchnik SZ i szef MON obserwowali jeden z etapów szkolenia taktycznego, czyli odtwarzanie zdolności bojowej pododdziałów, po przemieszczeniu na dużą odległość. Blisko tysiąc żołnierzy 10 Brygady pokonało drogami ponad 570 kilometrów ze Świętoszowa do Nowej Dęby. Po raz pierwszy czołgi Leopard (na gąsienicach zabezpieczonych gumowymi nakładkami) przejechały drogą szybkiego ruchu aż 100 km (pozostałą część trasy pokonały na przyczepach niskopodwoziowych). Na Podkarpacie przemieszczono w sumie około 300 jednostek sprzętu wojskowego. Poza czołgami były to m.in. armatohaubice Dana, samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Osa oraz różnego rodzaju wozy zabezpieczenia i pojazdy inżynieryjne.

Mnożnik kwoty bazowej zostanie podwyższony do 3,81. Oznacza to, że od nowego roku przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego wraz z dodatkami zwiększy się o 576 złotych miesięcznie – powiedział prezydent Andrzej Duda po podpisaniu rozporządzenia w Nowej Dębie. Zwierzchnik sił zbrojnych i minister Mariusz Błaszczak obserwowali szkolenie 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Prezydent Andrzej Duda, minister Mariusz Błaszczak oraz szef BBN Paweł Soloch obejrzeli, w jaki sposób żołnierze przygotowują sprzęt do działań wojskowych. Zobaczyli m.in. tankowanie Leopardów, przygotowanie czołgów do pokonania przeszkody wodnej (sprawdzenie szczelności i montowanie specjalnej rury na czołgu, co pozwala załodze bezpiecznie przejechać po dnie rzeki), a także ładowanie amunicji do czołgów, zestawów przeciwlotniczych i armatohaubic oraz naprawę czołgu w warunkach polowych.

Po spotkaniu z pancerniakami z Polski i Niemiec prezydent Duda podpisał rozporządzenie w sprawie określenia tzw. mnożnika, czyli wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych. – Podwyższamy mnożnik kwoty bazowej z 3,63 do 3,81. Oznacza to, że przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego wraz z dodatkami zwiększy się o 576 złotych miesięcznie. Jest to kwota niebagatelna – poinformował Andrzej Duda. Z kolei szef resortu obrony zwrócił uwagę, że żołnierze już od stycznia 2019 roku zarabiają więcej. – Uposażenia wzrosły od 1 stycznia i to była najwyższa podwyżka w ostatnich latach. A dzisiejsza podwyżka zatwierdzona przez prezydenta jest jeszcze wyższa. To dowód, że prezydent i polski rząd dbają o Wojsko Polskie – mówił Mariusz Błaszczak. – Wojsko jest coraz liczniejsze, wyposażone w coraz lepszy sprzęt, a żołnierze są też coraz lepiej uposażeni – dodał. Przypomniał, że w przyszłym roku zgodnie z projektem ustawy budżetowej wzrośnie także kwota bazowa, która jest jednym z elementów wojskowych wynagrodzeń. Kwota bazowa nie była zmieniana od 2009 roku.

Prezydent odniósł się także do szkolenia 10 Brygady Kawalerii Pancernej. – Jesteśmy tu, by obserwować ćwiczenia „Palisada”, a dzisiaj oglądamy element taktyczny, czyli ćwiczenie „Karakal 2019” – wyjaśniał Andrzej Duda. – Najistotniejsze dla mnie jest to, że jednostka ze Świętoszowa w bardzo szybkim tempie przemieściła się na wschodnią część Polski, przejeżdżając drogami w poprzek kraju – dodał.

Szef MON przypomniał, że wiosną tego roku odbyła się pierwsza część ćwiczenia „Palisada”, kiedy to żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina działali w województwie podlaskim i w północnej części województwa mazowieckiego. Wojskowi ze Szczecina swój marsz wzdłuż wschodniej granicy rozpoczęli na Podkarpaciu a skończyli na Podlasiu. Przez ponad miesiąc szkolili się poza poligonami, testując współpracę z jednostkami WOT, innymi służbami mundurowymi i lokalnymi samorządami. – A dziś żołnierze są na Podkarpaciu, to udowadnia mobilność naszego wojska – podkreślił minister.