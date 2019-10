Premiera filmu „Ostatni bój” w Woli Gułowskiej

Przez godzinę w kościele oo. karmelitów w Woli Gułowskiej nikt nawet nie chrząknął. Setki par oczu wpatrywały się w ekran, oglądając opowieść o Pułku 3. Strzelców Konnych. Mieszkańcy gminy Adamów wraz z samorządowymi władzami, kombatantami, żołnierzami oraz kawalerzystami-ochotnikami mogli zobaczyć ten obraz po raz pierwszy.

„Zrobiliśmy wszystko, aby premiera tego filmu odbyła się właśnie tu, w symbolicznym miejscu, gdzie Pułk 3. Strzelców Konnych w październiku 1939 r. stoczył swoją ostatnią potyczkę. I tu, gdzie parę lat temu zrodził się pomysł, aby zrealizować film poświęcony heroicznej postawie pułkownika Zbigniewa Makowieckiego i jego kolegów z Pułku” – tak sobotni wieczór rozpoczął rotmistrz kawalerii ochotniczej Dariusz Waligórski. To właśnie on był pomysłodawcą filmu i spiritus movens całego przedsięwzięcia. Swoim zapałem i zaangażowaniem przekonał kolegów do współpracy, pozyskał partnerów i sponsorów, czuwał nad zdjęciami, a także wystąpił w kilku scenach. Przed projekcją głos zabrał także scenarzysta i reżyser Grzegorz Gajewski, uznany twórca ważnych historycznych filmów.

Chwilę po tym, gdy oczom widzów ukazały się napisy końcowe, wnętrze kościoła wypełniło się rzęsistymi oklaskami, a ludzie, po otrząśnięciu się z emocji, nagrodzili twórców „Ostatniego boju” owacją na stojąco. W komentarzach na gorąco, wymienianych kilka chwil po zakończeniu projekcji, przeważały opinie, że największą wartością filmu są archiwalne, nigdy wcześniej nie pokazywane wspomnienia samego płk. Zbigniewa Makowieckiego. Swoimi opowieściami umiejętnie budował emocje oraz starannie kreślił dzieje Pułku 3. Strzelców Konnych. Te relacje zilustrowane starannymi scenami z udziałem kawalerzystów i ich koni skutecznie przeniosły widzów w ponure dni kampanii jesiennej 1939 roku. Mimo że Polska została zaatakowana z dwóch stron, to żołnierze walczyli do kresu swoich sił. To właśnie Pułk 3. Strzelców Konnych poddał się jako ostatnia polska jednostka – dopiero 6 października, gdy nie było już ani amunicji, ani żywności, ani środków medycznych. Pozostała tylko chęć walki za kraj.