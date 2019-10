Nóż komandosa zdobyty

5 października w lublinieckim Kokotku mimo deszczowej pogody zameldowało się ponad 500 osób. Miłośnicy biegów przełajowych przyjechali na Śląsk, by zawalczyć o tytuły mistrzowskie i nagrodę główną – grawerowany nóż szturmowy. Do rywalizacji co roku stają m.in. żołnierze, policjanci, strażacy, pogranicznicy, strażnicy więzienni, strażnicy miejscy, funkcjonariusze CBA, SKW i ABW oraz Straży Ochrony Kolei. W tym roku w zawodach dodatkowo wzięli udział funkcjonariusze policji celno-skarbowej i służba leśnej. Pobiec mogą także cywile, ale muszą ścigać się w umundurowaniu polowym lub ćwiczebnym. Oznacza to, że trzeba mieć na sobie spodnie z długimi nogawkami, bluzy oraz buty wojskowe z cholewką powyżej kostki.

Bieg uroczyście rozpoczął płk Michał Strzelecki, dowódca JWK. W pierwszej kolejności wystartowały kobiety, kilka minut za nimi mężczyźni. – Na początku zawodnicy biegli drogą asfaltową, dopiero po kilku kilometrach wpadali na wąskie ścieżki leśne – tłumaczyli organizatorzy. – W tym roku zdecydowaliśmy się, że kobiety i mężczyźni pobiegną 10 km. W poprzednich latach panie biegły 5 kilometrów – wyjaśniał Zbigniew Rosiński. – Kobiety są silne i wytrwałe. Walczą w maratonach i w biegach ekstremalnych, więc z pewnością dadzą sobie radę na odcinku 10 kilometrów – dodał chwilę po rozpoczęciu biegu.



fot. Jacek Szustakowski

Niektóre z zawodniczek przyznawały, że przyjechały, by sprawdzić swoje możliwości i nie trenowały specjalnie przed zawodami. Inne jednak podkreślały, że dla miłośników biegów przełajowych czy maratonów, 10 kilometrów nie jest barierą. – W tym roku zmieniły się w wojsku zasady obowiązujące na egzaminie rocznym z wf-u. Teraz kobiety tak jak mężczyźni muszą biec 3 kilometry. Dobrze więc, że i na takich zawodach możemy mierzyć się na tym samym dystansie – mówi podoficer z wojsk lądowych.

Trasa Biegu Przełajowego o Nóż Komandosa wiodła przez leśne drogi i wąskie ścieżki. Zawodnicy musieli także kilkukrotnie pokonać piaszczystą górę. – Niektórzy nazywają ją górą płaczu i chyba coś w tym jest. W tym roku musieli ścigać się po piachu aż cztery razy – mówi kpt. Rosiński.

Zawodnicy przyznają, że pierwsze kilometry nie zapowiadały niespodzianek. – Biegliśmy po płaskim terenie, więc można było trochę podkręcić tempo. A dopiero potem zaczęły się trudności: podbiegi, piach… – mówiła Anna Kurdyk z Kalisza.

Na metę jako pierwszy dobiegł sierż. Jakub Burghard ze stołecznej Komendy Głównej Policji, który 10 kilometrów pokonał w czasie 36 minut i 56 sek. Pierwszym żołnierzem był szer. Patryk Stypułkowski z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej (czas 38,02). Najszybsza wśród kobiet była również policjantka sierż. sztab. Anna Ficner (czas 44,09). – Wracam tu co roku, bo czerpię z tego dużą przyjemność – mówiła tuż za linią mety. – Biegamy w umundurowaniu, a takie ciężkie buty są dodatkowym wyzwaniem dla zawodników. Najtrudniejsze były dla mnie podbiegi po piaszczystej górze. Nogi grzęzły mi w mokrym piachu po same kostki – opisywała. Najszybszą reprezentantką wojska okazała się kpt. Monika Kaczanowska z 1 Ośrodka Radioelektronicznego (49,02).



fot. Magdalena Kowalska-Sendek

Oklaskami na mecie witano także gen. bryg. rez. Jerzego Guta, byłego dowódcę wojsk specjalnych. Generał w zawodach wystartował po raz trzeci. – Jak byłem w służbie, to nie miałem zbyt wiele czasu na bieganie. A teraz muszę w to włożyć trochę wysiłku, przygotować się i sprawia mi to przyjemność. Poza tym biegam, by uczcić pamięć mojego dowódcy i przyjaciela generała Potasińskiego – mówił gen. Gut. – Jestem jednym z najstarszych uczestników tej imprezy, dlatego tym bardziej cieszy mnie fakt, że na mecie mam jeszcze zapas siły. No i to, że na trasie wyprzedziłem wielu młodszych zawodników – przyznał z uśmiechem.

Najmłodsi uczestnicy zawodów mieli 18 lat, najstarsi około 60-ciu. – W naszym biegu nie ma kategorii wiekowych. Mamy za to klasyfikację ze względu na przynależność do różnych rodzajów służb mundurowych. To dodaje kolorytu zwłaszcza w czasie dekoracji zawodników – przyznaje st. chor. sztab. rez. Zbigniew Rosiński.



Film: Jacek Szustakowski / portal polska-zbrojna.pl

W przeddzień zawodów w Lublińcu Bieg o Nóż Komandosa odbył się także w bazie Al Taji w Iraku. W zawodach organizowanych przez VII zmianę PKW uczestniczyło 56 zawodników z Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Szwecji, Belgii, Francji, Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech i Polski. Zawodnicy, zgodnie z regulaminem imprezy, biegli w umundurowaniu i wojskowych butach. Pierwsze miejsce wśród kobiet i mężczyzn zajęli żołnierze z Nowej Zelandii. Polak wywalczył piątą lokatę wśród mężczyzn, polska zawodniczka zajęła trzecie miejsce.

Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa odbywa się od 1997 roku, a jego organizatorem jest Wojskowy Klub Biegacza Meta i Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu. Wydarzenie jest poświęcone pamięci gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, byłego dowódcy wojsk specjalnych, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. Główną nagrodą biegu jest nóż szturmowy w stylizowanej oprawie wręczany przez jej dowódcę, który jest symbolem JWK.

W ramach zawodów rozgrywane są także Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w crossie.



fot. Magdalena Kowalska-Sendek

Wyniki

XXIII Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa / Mistrzostwa Służb Mundurowych w Crossie

mężczyźni

1. sierż. sztab Jakub Burghard, Komenda Główna Policji, Warszawa; 00:36:56 03

2. szer. Patryk Stypułkowski, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej; 00:38:02

3. sierż. Artur Pelo, 7 Brygada Obrony Wybrzeża; 00:38:10

Mistrzostwa Służb Mundurowych w Crossie

kobiety:

1. sierż. szt. Anna Ficner, Komenda Główna Policji, Złotoryja 00:44:09 04

2. sierż. Monika Kapera, Komenda Główna Policji, Piła 00:45:39

3. posterunkowy Patrycja Bosiak, Komenda Główna Policji, Wrocław 00:47:17

XXIII Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa/cywile

Mężczyźni:

1. Mariusz Żak, Szczytno; 00:43:57

2. Rafał Golec; Krzesk; 00:45:06

3. Rafał Janik, Strzelce Opolskie; 00:46:22

Kobiety:

1. Elżbieta Deska, Grójec; 00:53:30

2. Anna Kurdyk, Kalisz; 00:54:38

3. Karolina Kubiak, Wejherowo; 01:00:16