Elewi z CPdMZ złożyli przysięgę

Przysięga wojskowa to jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. 5 października 133 elewów III turnusu służby przygotowawczej z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach złożyło przysięgę wojskową na Palcu Piłsudskiego w Warszawie.

W uroczystości uczestniczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który podkreślił, że: - Służba w Wojsku Polskim nie jest łatwa, ale przynosi wiele satysfakcji. Bronicie Ojczyzny, stoicie na straży bezpieczeństwa Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. To wielkie wyróżnienie, ale to także odpowiedzialność. Jestem spokojny, że uniesiecie tę odpowiedzialność, że Polska jest bezpieczna.

Z rąk ministra obrony narodowej wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych podczas szkolenia podstawowego, otrzymał między innymi szer. elew. Mikołaj Zaręba z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. - Jestem bardzo dumny. To wyróżnienie jest ogromnym obowiązkiem oraz motywacją, aby wysoki poziom wyszkolenia utrzymać do końca służby”. – powiedział wyróżniony.