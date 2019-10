Ja, żołnierz Wojska Polskiego…

Dowódca brygady płk. Andrzej Wasielewski, podczas swojego wystąpienia zaznaczył, że służba w Wojskach Obrony Terytorialnej cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem: - Dzisiejsza przysięga jest piątą przysięgą w tym roku a jedenastą od czasu powstania Brygady. Dzięki tak dużemu zainteresowaniu służbą terytorialną, udało nam się sformować kolejny, czwarty już batalion, a liczebność 5 MBOT wzrosła do ponad 2 tysięcy – mówił. Kolejne szkolenie przeznaczone zarówno dla osób, które nie miały nigdy wcześniej styczności z służbą wojskową, ale także dla rezerwistów, odbędzie się 23 listopada a jego zwieńczeniem będzie przysięga wojskowa 8 grudnia.

REKLAMA

Podczas uroczystości zostały wręczone wyróżnienia żołnierzom, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem oraz osiągnęli najwyższe wyniki podczas szkolenia podstawowego. - Jesteście dopiero na początku swojej żołnierskiej drogi. Przed Wami wiele kolejnych bardzo ważnych wyzwań. Już za miesiąc rozpoczniecie cykl szkoleń rotacyjnych podczas szkolenia indywidualnego, w dalszej perspektywie przygotowanie specjalistyczne i szkolenie zgrywające w ramach pododdziału. A wszystko po to, by za jakiś czas, być w pełni gotowym nieść wsparcie lokalnym społecznościom, a w przypadku kryzysu czy wojny móc stanąć w obronie Ojczyzny – powiedział płk. Wasielewski zwracając się do przysięgających żołnierzy.

Nowo zaprzysiężeni żołnierze, zasilą szeregi batalionu w Ciechanowie, Komorowie, Zegrzu Płd. oraz w Siedlcach. Już za miesiąc rozpoczną szkolenia rotacyjne, które będą odbywali jeden weekend w miesiącu.

Obecnie w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 2 tys. żołnierzy z czego 1,8 tys. stanowią żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową.

Tekst: Aneta Szczepaniak